علمت «عكاظ» أن الأمم المتحدة قبلت 4 شكاوى تتعلق بقضية أسماء أريان زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني المرفوعة ضد النظام القطري.

وتشير المعلومات إلى أن الشكاوى التي قبلتها الأمم المتحدة عن زوجة الشيخ طلال وأطفالها وثلاثة آخرين، تضمنت التعذيب والاحتجاز التعسفي لزوجها وفساد القضاة القطريين.

وكانت أسماء أريان زوجة الشيخ القطري طلال بن عبد العزيز آل ثاني، قد أعربت عن شكرها لمنظمة الأمم المتحدة بعدما أدرجت الانتهاكات المرتكبة بحق زوجها ضمن تقرير أولي حول سجل الدوحة في حقوق الإنسان.

كما رحبت بإدراج تعذيب زوجها وتعريضه للاعتقال التعسفي وفساد النظام القضائي في قطر ضمن الملفات التي ستناقش خلال تقييم الوضع الحقوقي القطري، في ضوء الالتزامات المطلوبة من الدوحة في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.