أكدت المستشارة السياسية بالحزب الجمهوري المرشحة السابقة في الكونغرس داليا العقيدي لـ«عكاظ»، أن لديهم الأدلة الدامغة التي تثبت أن الدولة القطرية تصدرت قائمة الدول الراعية للإرهاب مع الحليف الأكبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت: «حكومة آل ثاني تمول الإخوان وحماس ومنظمات متطرفة عديدة داخل وخارج الولايات المتحدة».

وأشارت المستشارة السياسية إلى أن الدوحة تغدق الأموال للتأثير على الرأي العام الأمريكي عن طريق شراء ذمم صحفيين وسياسيين وشخصيات مؤثرة من التيار اليساري المتطرف، الذي يسيطر اليوم على الحزب الديموقراطي وسياسييه.

وقالت: «ردي على قائمة الإرهاب القطرية: إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت».

يذكر أن العقيدي سخرت من إدراج قطر كيانات وأشخاصا على قائمة الإرهاب أخيراً، ودعت في تعليق لها عبر «تويتر»، الدوحة، إلى أن تدرج نفسها على قائمة الإرهاب التي أعلنتها، في إشارة إلى إدراج قطر هذا الأسبوع 4 كيانات وشخصين على قائمة الإرهاب الدولية، أسوة بما قامت به دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية.