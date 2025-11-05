زهران ممداني.. أول حاكم مسلم لولاية نيويورك

أعلنت نتائج انتخابات عمدة مدينة نيويورك فوز زهران ممداني، ليصبح أول مسلم يقود أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان، مُرسّخًا الصعود الصاروخي لهذا الاشتراكي الديمقراطي في قلب الرأسمالية العالمية.

وتغلب ممداني، البالغ من العمر 34 عامًا، على المرشح الجمهوري كورتيس سليوا والمرشح المستقل أندرو كومو، موجّهًا ضربة قوية لمسيرة كومو السياسية التي امتدت لعقود في نيويورك.

وأظهر استطلاع للرأي قبل الانتخابات أن نحو 800 ألف من سكان نيويورك يخططون لمغادرة المدينة في حال فوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني في انتخابات رئاسة البلدية المقررة أمس (الثلاثاء)، بحسب صحيفة «ديلي ميل».

ووجد الاستطلاع، الذي أجرته شركة «جيه إل بارتنرز»، أن 9% من سكان نيويورك، التي يبلغ عدد سكانها حالياً نحو 8.5 مليون نسمة، سيغادرون المدينة «حتماً».

وإذا غادرت هذه الأعداد، فسيكون ذلك بمثابة هجرة سكان واشنطن العاصمة أو لاس فيغاس أو سياتل بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للاستطلاع، فإن 25% من سكان نيويورك، أي 2.12 مليون نسمة، «يفكرون» في المغادرة.

وكشف الاستطلاع عن قلق واسع النطاق من احتمال فوز ممداني في الانتخابات، وسلط الضوء على الأثر الاقتصادي الهائل الذي قد يُحدثه فوز عضو مجلس الولاية البالغ من العمر 34 عاماً.

ووجد الاستطلاع أن 7% ممن يكسبون أكثر من 250 ألف دولار سنوياً سيغادرون المدينة حتماً في حال فوز ممداني، وهو أمر بالغ الأهمية، لأن 1% من أصحاب الدخل الأعلى في نيويورك يدفعون نحو نصف ضرائب دخل المدينة.

وتُعد ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفلوريدا وتينيسي من أبرز الوجهات لمن يفكرون في مغادرة نيويورك نظراً لانخفاض ضرائب الدخل والعقارات فيها.

وقال جيمس جونسون، خبير استطلاعات الرأي: «إن كبار السن من سكان نيويورك، وسكان جزر ستاتن، والناخبين البيض هم الأكثر احتمالًا للقول إنهم سيحزمون أمتعتهم ويغادرون».

وصرح خبراء لصحيفة «ديلي ميل» أن أثرياء نيويورك يبيعون شققهم بالفعل تحسباً لفوز ممداني، بينما ينسحب آخرون من صفقات شراء منازل في المدينة.