طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الثلاثاء) الولايات المتحدة بالبقاء منفتحة وتزويد بلاده بالأسلحة بعيدة المدى لدعم جهودها في الحرب ضد روسيا.



ودعا زيلينسكي، في كلمة ألقاها من منطقة بوكروفسك بشرق أوكرانيا، الغرب إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك على قطاعي الغاز والطاقة النووية الروسية، مؤكداً أن أوكرانيا تريد أن تنضم إلى هذا التكتل الأوروبي قبل عام 2030.



بدوره، أعلن ممثل الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلس «الناتو» ماثيو ويتكر أنه أوضح، خلال لقاء مع زيلينسكي في كييف، ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا.



وشدد ويتكر على ضرورة إنهاء هذه الحرب التي لا جدوى منها، موضحاً أن السلام الذي بذله الرئيس ترمب هو السبيل الوحيد.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توقع تسوية الصراع الأوكراني قريباً.



بالمقابل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا قادرة وتعرف جيداً كيف توحد صفوفها في مواجهة التحديات والتهديدات.



وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز الدولة بشأن المساهمة في تعزيز وحدة الأمة: «أصدقائي الأعزاء، إن قيمة وحدتنا لا يمكن إنكارها»، مضيفاً: «نعرف كيف نوحد صفوفنا لحل المشكلات المشتركة في مواجهة التحديات والتهديدات العالمية، ويمكننا أن نحتفل معا بالانتصارات والإنجازات والنجاحات».



وأكد بوتين أن الروس يدافعون عن سيادة وطنهم وشرفه وكرامته من خلال العمل السلمي والعسكري، معرباً عن امتنانه لكل من يعتبر روسيا شريكا موثوقاً به.