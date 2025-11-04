روسيا تُضيّق الخناق على قوات أوكرانية في خاركوف ودونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تواصل القضاء على مجموعات أوكرانية محاصرة في مناطق كوبيانسك في خاركوف، وكراسنوارميسك وديميتروف في دونيتسك،، مؤكدة أنها وسعت رقعة سيطرتها في تلك المناطق.



وأفادت الوزارة في تقرير، اليوم (الثلاثاء)، بإحباط محاولة جديدة من القوات الأوكرانية للخروج من الحصار في منطقة كوبيانسك، حيث قتل هناك 10 مسلحين.



وفي مدينة كراسنوارميسك، حررت الوحدات الروسية عشرات المباني، وصدت 10 هجمات شنتها القوات الأوكرانية في محاولة للخروج من الحصار، إضافة إلى إحباط 3 محاولات قام بها مرتزقة أجانب لفك الحصار عن القوات الأوكرانية. وواصلت تطهير قريتي غناتوفكا وروغ القريبتين من كراسنوارميسك من المسلحين الأوكرانيين وتم تحرير 24 مبنى هناك.



وحررت القوات الروسية 17 مبنى في الأجزاء الشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية في ديميتروف (ميرنوغراد) وتتقدم باتجاه الحي الغربي.



وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 1,300 جندي خلال آخر 24 ساعة، وحسب تقرير وزارة الدفاع الروسية، فقدت أوكرانيا، نحو 225 جندياً في منطقة مسؤولية مجموعة قوات «الشمال» الروسية في سومي وخاركوف،



وأكثر من 220 جندياً في منطقة مسؤولية مجموعة قوات «الغرب» في خاركوف ودونيتسك، بينهم نحو 40 جندياً في منطقة كوبيانسك، و105 جنود في منطقة مسؤولية قوات «الجنوب» في دونيتسك.



وأضافت أنها فقدت أيضا نحو 430 جندياً في منطقة مسؤولية قوات «الوسط» في دنيبروبيتروفسك ودونيتسك، بينهم نحو 235 جندياً في منطقتي كراسنوارميسك وديميتروف، وأكثر من 240 جندياً في منطقة مسؤولية قوات «الشرق» في دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، ونحو 80 جندياً في منطقة مسؤولية قوات «دنيبر» في زابوروجيه وخيرسون.



وحسب التقرير، فإن نيران القوات الروسية أصابت منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تدعم عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني وورشة لإنتاج القذائف المدفعية، ومستودع وقود، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لقوات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة.



وأسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية 3 قنابل جوية موجهة، وقذيفة من نظام «هيمارس»، و204 طائرات مسيرة معادية خلال آخر 24 ساعة.