تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.



وتحدث عن وجود خطة مستمرة لخروج التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش من العراق، بحلول سبتمبر 2026، نظراً لتراجع حدة تهديد الجماعات المتطرفة بشكل كبير.



وأكد في مقابلة مع«رويترز» في بغداد، أن تنظيم داعش غير موجود، والأمن والاستقرار متوفران. وقال: أعطني عذراً واحداً لوجود 86 دولة في تحالف، في إشارة إلى عدد الدول التي شاركت في التحالف منذ تأسيسه في 2014.



وأضاف أنه سيكون هناك برنامج واضح لإنهاء أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، هذا هو مطلب الجميع، لافتا إلى إمكانية دمج الفصائل ضمن قوات الأمن الرسمية أو في المشهد السياسي بعد التخلي عن سلاحها.



وأكد السوداني أن موقف العراق واضح في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن مؤسسات الدولة هي من تمتلك قرار الحرب والسلام، ولا يمكن لأي طرف أن يجر العراق إلى حرب أو صراع.



واتفقت الولايات المتحدة والعراق على انسحاب مرحلي للقوات الأمريكية، مع توقع الانسحاب الكامل بنهاية العام القادم.



ويسعى العراق إلى إيجاد سبيل لإنجاز مهمة حساسة وهي نزع سلاح الفصائل المسلحة، في ظل ضغوط أمريكية بتفكيك جماعات مسلحة مرتبطة بالحشد الشعبي.