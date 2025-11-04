قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الأراضي يعيق انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية.



واعتبر بري، أمام زواره، اليوم (الثلاثاء)، أن حزب الله التزم بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني بأكثر من 9 آلاف عنصر وضابط، وهو قادر على الانتشار على الحدود المعترف بها دوليا. وأكد أن «ما يعيق ذلك هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية الجنوبية، وذلك باعتراف اليونيفيل وتقاريرها الدورية». وأضاف: «لكن السؤال الذي يجب أن يُطرح هو: متى وأين وكيف التزمت إسرائيل ببند واحد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار؟».



وعن زيارة المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس، أفاد بري بأنها ناقشت خلال زيارتها الأخيرة أمرين: الأول، موضوع الادعاء الإسرائيلي باستمرار تدفق السلاح من سورية، والثاني موضوع المفاوضات، مؤكدا أن ما تزعمه إسرائيل بشأن السلاح من سورية «محض كذب»، فأمريكا التي تسيطر على الأجواء بأقمارها الصناعية وغيرها تعرف الحقيقة جيدا.



وفي ما يتعلق بالمفاوضات، قال بري: هناك آلية تعرف بالـ«ميكانيزم» تجتمع ويجب أن تجتمع بشكل دوري، ويمكن الاستعانة بأصحاب الاختصاص من مدنيين أو عسكريين إذا ما استدعى الأمر ذلك، على غرار ما حصل في ترسيم الخط الأزرق أو الحدود البحرية.