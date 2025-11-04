بوتين يطلق خطة كبرى لاستخراج المعادن النادرة

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهاته للحكومة بوضع خريطة طريق وطنية لاستخراج المعادن الأرضية النادرة بحلول مطلع ديسمبر، في خطوة تعكس توجه موسكو لتعزيز مواردها الاستراتيجية وسط التنافس العالمي على هذه المعادن الحيوية.

وقالت وسائل إعلام روسية إن الكرملين نشر على موقعه في الإنترنت أن مجلس الوزراء تلقى أوامر أيضاً باتخاذ تدابير لتطوير البنية التحتية للنقل، خصوصاً في المناطق الحدودية مع الصين وكوريا الشمالية، لتسهيل عمليات الاستخراج والنقل.

وتُستخدم المعادن النادرة في صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية وأنظمة الأسلحة الحديثة، ما يجعلها ركيزة أساسية في التنافس الصناعي بين القوى الكبرى، خصوصاً في ظل تزايد الطلب العالمي عليها.

أمريكا تشعل سباق المعادن العالمية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد وقّع اتفاقًا اقتصاديًا مع أوكرانيا يمنح واشنطن معاملة تفضيلية في صفقات الاستثمار بقطاع المعادن النادرة الأوكرانية، ضمن جهود دعم إعادة إعمار البلاد.

وقالت موسكو إن الولايات المتحدة تسعى من خلال الاتفاق لتأمين موارد استراتيجية جديدة في أوروبا الشرقية، في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة، ما يثير تساؤلات حول أهداف واشنطن الفعلية من الخطوة.

وفي المقابل، فرضت الصين قيودًا على تصدير بعض المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، ما يُنذر بتصاعد المنافسة بين القوى الكبرى على هذه الموارد الحيوية خلال العام الحالي.