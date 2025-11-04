دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للعنف في السودان، محذرا من تدهور الوضع، وحض طرفي الحرب على التفاوض.



وقال غوتيريش على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة اليوم (الثلاثاء): «ضعوا حدا لكابوس العنف هذا الآن»، داعيا القوات المسلحة السودانية والدعم السريع للعمل مع مبعوثه الشخصي إلى السودان للتوصل إلى تسوية تفاوضية «أقبِلوا على طاولة المفاوضات».



ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، اليوم، مقترح الهدنة الذي تقدّمت به الولايات المتحدة لوضع حد للنزاع الدامي في السودان منذ أكثر من عامين، بحسب مصدر حكومي في بورتسودان.



وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن «مجلس الأمن والدفاع سيعقد اجتماعا لبحث مقترح الهدنة الأمريكي».



وتستعد قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش منذ أبريل 2023، لشن هجوم على ما يبدو على منطقة كردفان (وسط) بعد أن استولت على الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور، قبل أكثر بقليل من أسبوع.



وأجرى الموفد الأمريكي مسعد بولس سلسلة اجتماعات في القاهرة خلال الأيام الأخيرة، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على مقترح الهدنة الإنسانية الذي قُدّم منتصف سبتمبر الماضي، برعاية عدد من الوسطاء، من بينهم السعودية ومصر والإمارات.



وعقد بولس اجتماعا مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



وشدد عبدالعاطي خلال الاجتماعات على أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان بما يمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد، وفق بيان للخارجية.



والتقى الموفد الأمريكي، أمس، أبو الغيط، وقدم له شرحا مفصلا حول الجهود الأخيرة في السودان لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات بشكل سريع، والبدء في عملية سياسية سودانية-سودانية، وفقا لبيان صادر عن جامعة الدول العربية، مساء الإثنين.