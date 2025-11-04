فيما يتجه المرشح الديمقراطي زهران ممداني الذي برز على الساحة السياسية كاشتراكي ديمقراطي، إلى الفوز بمنصب عمدة نيويورك خلال الانتخابات البلدية المرتقبة، اليوم(الثلاثاء)، يخطط نحو 800 ألف من السكان لمغادرة المدينة في حال إعلان فوزه، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته شركة «جيه إل بارتنرز» لصحيفة «ديلي ميل».



وأظهر الاستطلاع أن 9% من سكان نيويورك سيغادرون المدينة التي يبلغ عدد سكانها حالياً نحو 8.5 مليون نسمة.



وفي حال غادرت هذه الأعداد، فسيكون ذلك بمثابة هجرة سكان واشنطن العاصمة أو لاس فيغاس أو سياتل بالكامل.



ووفقاً للاستطلاع، فإن 25% من سكان نيويورك، أي 2.12 مليون نسمة، «يفكرون» في المغادرة.



وكشف الاستطلاع قلقا واسع النطاق من احتمال فوز ممداني في الانتخابات، وسلط الضوء على الأثر الاقتصادي الهائل الذي قد يُحدثه فوز عضو مجلس الولاية البالغ من العمر 34 عاماً.



وأظهر الاستطلاع أيضاً أن نحو 7% ممن يكسبون أكثر من 250 ألف دولار سنوياً سيغادرون المدينة حتماً في حال فوز ممداني، وهو أمر بالغ الأهمية، لأن 1% من أصحاب الدخل الأعلى في نيويورك يدفعون نحو نصف ضرائب دخل المدينة.



وتُعد ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفلوريدا وتينيسي من أبرز الوجهات لمن يفكرون في مغادرة نيويورك نظراً لانخفاض ضرائب الدخل والعقارات فيها.



وقال خبير استطلاعات الرأي من شركة «جيه إل بارتنرز» جيمس جونسون: «إن كبار السن من سكان نيويورك، وسكان جزر ستاتن، والناخبين البيض هم الأكثر احتمالًا للقول إنهم سيحزمون أمتعتهم ويغادرون».



وكشف خبراء لصحيفة «ديلي ميل» أن أثرياء نيويورك يبيعون شققهم بالفعل تحسباً لفوز ممداني، بينما ينسحب آخرون من صفقات شراء منازل في المدينة.