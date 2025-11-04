قدمت واشنطن للأمم المتحدة مسودة مشروع قرار يتضمن نزع سلاح حماس إذا لم تسلمه طوعاً.ويتضمن المقترح إرسال قوة استقرار وليس قوات حفظ سلام، بغزة لمدة سنتين، بحسب ما أفصح موقع «أكسيوس»،اليوم(الثلاثاء).

ووفق المقترح، فإن واشنطن تهدف إلى نشر القوات الأولى في غزة بحلول شهر يناير القادم.

وتضمن المقترح أن قوة الاستقرار ستعمل على حفظ الأمن على حدود غزة مع مصر، وحماية الممرات الإنسانية بالقطاع، وتدريب الشرطة الفلسطينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جدد دعوته لإسرائيل للسماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة بعد أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال مسؤولان أمريكيان في تصريحات صحفية:إن هناك أجزاء من غزة أكثر خطورة من غيرها، وإنه مع استمرار سيطرة إسرائيل على النصف الشرقي من القطاع بعد بدء وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي. وجددت إدارة ترمب طلبها بمنح الصحفيين حق الوصول إلى غزة، مع الاعتراف بأن هذه المسألة ليست أولوية قصوى لواشنطن.



في غضون ذلك، أظهرت مشاهد قادمة من القطاع معدات للحفر مع عناصر حماس استعداداً لعمليات بحث عن جثث رهائن إسرائيليين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وعلى صعيد آخر، وصل 5 أسرى فلسطينيين تم استلامهم من الصليب الأحمر إلى مستشفى الأقصى، وذلك بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.