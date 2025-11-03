على واقع الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، تُجرى غداً (الثلاثاء)، أول انتخابات عامة منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.



وفي اقتراع وصف بأنه «استفتاء مبكر على سياسات الرئيس الجمهوري في ولايته الثانية»، التي اتسمت بتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية ومواقف مثيرة للجدل داخلياً وخارجياً، يخوض عدد من الولايات انتخابات حاسمة بما فيها السباق بين حاكمَي ولايتي فيرجينيا ونيوجيرسي، ورئاسة بلدية نيويورك، واقتراح في كاليفورنيا لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس، إضافة إلى تصويت حاسم في المحكمة العليا بولاية بنسلفانيا وعدد من الانتخابات المحلية والتشريعية.



حمى التنافس بين المرشحين



ويتنافس في فيرجينيا نائبة الحاكم الجمهورية وينسوم إيرل سيرز والنائبة الديمقراطية السابقة أبيغيل سبانبيرغر لخلافة الحاكم المنتهية ولايته غلين يونغكن، في سباق يُعتبر اختباراً لشعبية ترمب في ولايته الثانية، وفي نيوجيرسي، تخوض الديمقراطية مايكي شيريل مواجهة ضد الجمهوري جاك تشاتاريلي، الذي يحظى بدعم مباشر من ترمب، على منصب حاكم الولاية خلفاً لفيل مورفي.



في حين يتنافس المشرّع الديمقراطي زهران ممداني، والحاكم السابق أندرو كومو (مستقل)، والجمهوري كورتس سليا على إدارة أكبر مدينة أمريكية، في سباق يشهد انقساماً بين الجناحين التقدمي والتقليدي داخل الحزب الديمقراطي.



كما يصوّت الناخبون على مشروع لإعادة رسم الدوائر الانتخابية قد يمنح الديمقراطيين ما يصل إلى خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب، في خطوة تُعد رداً على خريطة انتخابية موالية لترمب في تكساس.



ويصوّت الناخبون على بقاء أو عزل ثلاثة قضاة من المحكمة ذات الأغلبية الديمقراطية، وهي معركة قد تؤثر على الانتخابات الرئاسية 2028 في حال حدوث نزاعات انتخابية مشابهة لتلك التي شهدها 2020.



وتُعد هذه الانتخابات أول اختبار سياسي كبير لترمب منذ عودته للرئاسة قبل عام، إذ ينظر إليها الحزبان الجمهوري والديمقراطي كمؤشر مبكر لقياس مزاج الناخبين الأمريكيين قبل انتخابات منتصف الولاية القادمة.



الإغلاق الحكومي



وعلى واقع الانتخابات، يقترب الكونغرس هذا الأسبوع من تحطيم رقم قياسي لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، فيما سيبلغ وقف التمويل يومه الـ35 بحلول مساء غد (الثلاثاء)، متجاوزاً الإغلاق الجزئي الذي انتهى مطلع 2019، ووقع أيضاً خلال فترة رئاسة دونالد ترمب الأولى، بحسب ما ذكرته مجلة «بوليتيكو».



وأفادت المجلة أنه تُجرى حالياً محادثات بين أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ، قد تسهم في كسر الجمود المستمر منذ أسابيع بين الجمهوريين والديمقراطيين، مستبعدة أن يتمكن أعضاء الكونغرس من التوصل إلى اتفاق يعيد فتح الحكومة قبل أن يتجاوز الجمود الحزبي الحالي رقماً جديداً في سجله.



وذكرت «بوليتيكو» أنه حتى إذا نجح مجلس الشيوخ سريعاً في بلورة اتفاق، فلن يعود المشرّعون إلى مبنى الكابيتول قبل مساء الإثنين، فيما أبلغ رئيس مجلس النواب مايك جونسون الأعضاء بأنهم سيحصلون على إخطار قبل 48 ساعة من موعد عودتهم إلى واشنطن للتصويت على أي مشروع قانون.