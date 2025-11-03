نانسي بيلوسي، اسم مؤثر في السياسة الأمريكية منذ عقود عدة، وأول امرأة في الولايات المتحدة تتولى رئاسة مجلس النواب، الذي يعد المرتبة الثالثة في هرم السلطة بعد الرئيس ونائبه، يستعد الحزب الديموقراطي الأمريكي لاحتمال رحيلها عن دهاليز السياسة.



وذكرت شبكة «إن بي سي» التلفزيونية أن الحزب الديموقراطي الأمريكي يستعد لاحتمال رحيل رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي (85 عاماً) عن دهاليز السياسة، موضحة أن بيلوسي، التي مثلت سان فرانسيسكو لمدة 4 عقود تقريباً في الكونغرس، قد تعلن غداً (الثلاثاء) أنها لن تسعى لإعادة انتخابها في عام 2026 بعد تصويت الولاية على مشروع قانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.



من هي بيلوسي؟



ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة قولها إن بيلوسي تنتظر الموافقة المحتملة على المبادرة التي تدعمها، وستعتبر ذلك بمثابة النهاية الرمزية لمسيرتها المهنية.



ونانسي باتريسيا بيلوسي من مواليد مارس عام 1940، وهي سياسية أمريكية من أعضاء الحزب الديموقراطي، شغلت منصب رئيسة مجلس النواب الأمريكي منذ يناير 2019 حتى يناير 2023، وهي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب.



وانتخبت بيلوسي لأول مرة لعضوية الكونغرس في عام 1987، وهي المرأة الأرفع منصباً عن طريق الانتخاب في تاريخ الولايات المتحدة.



ضغوطات لتنحيها



وتواجه نانسي بيلوسي ضغوطاً متزايدة من داخل الحزب الديموقراطي للتقاعد، وسيكون الإعلان المرتقب بعد انتخابات الرابع من نوفمبر لحظة حاسمة في مسيرتها السياسية.



وتسعى بيلوسي من خلالها إلى دعم مبادرة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي يأمل الديموقراطيون أن تمنحهم فرصة لاستعادة السيطرة على مجلس النواب وتقييد نفوذ الرئيس دونالد ترمب في واشنطن.



وبدأ ديموقراطيون آخرون التحرك لشغل مقعد بيلوسي المحتمل، ومن أبرزهم السيناتور في مجلس الولاية سكوت وينر، فيما ترددت أنباء عن محاولة بعض الممولين إقناع عمدة سان فرانسيسكو السابقة لندن بريد بالترشح.