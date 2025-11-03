حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، من وجود أكثر من مليون طفل في قطاع غزة يواجهون شبح الموت، مؤكدة أنهم يفتقرون إلى الماء والغذاء الكافيين. وأفادت بأن آلاف الأطفال ينامون جياعا رغم سريان وقف إطلاق النار.



واعتبرت المتحدثة باسم المنظمة تيس إنغرام، أن وقف إطلاق النار يعد «خبرا جيدا»، لكنه لا يكفي لإنهاء معاناة الجوع أو لضمان وصول مياه الشرب الآمنة إلى العائلات.



وأكدت تيس أن البنى التحتية للمياه والرعاية الصحية في القطاع تعرضت لدمار واسع، وأن العائلات ما زالت تكافح يوميا من أجل البقاء في ظل تدمير المستشفيات ونقص الإمدادات الأساسية. ولفتت إلى أن المساعدات الإنسانية شهدت زيادة طفيفة منذ بدء الهدنة، غير أن الكميات الواصلة إلى القطاع ما تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، ولا تلبي سوى جزء بسيط من الاحتياجات الهائلة للسكان.



وذكرت المتحدثة أن آلاف الأطفال في غزة يواصلون النوم جياعا، فيما يعاني آخرون من الألم داخل المستشفيات دون تلقي العلاج اللازم بسبب النقص الحاد في الأطباء والأدوية.



وجددت التأكيد على أن الوضع الإنساني ما زال خطيرا للغاية، وأن الجهود الدولية يجب أن تتركز على ضمان تدفق المساعدات بشكل مستدام لتلبية احتياجات الأطفال والعائلات التي تواجه خطر الجوع والمرض يوميا.