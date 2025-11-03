أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيلتقي نظيره السوري أحمد الشرع خلال الأيام القادمة في البيت الأبيض.

ورد ترمب بالإيجاب حين سئل عن تلك الزيارة، وقال في تصريحات للصحفيين من على متن الطائرة الرئاسية، اليوم (الإثنين): «نعم قد يأتي..» إلى البيت الأبيض. وأضاف ترمب أن الشرع يعمل بشكل جيد، قائلاً: «سمعت أنه يقوم بعمل ممتاز». ولفت إلى أن «إدارته رفعت بعض العقوبات عن سورية من أجل منحها فرصة للبقاء»، وفق تعبيره.



وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أفاد أمس الأحد، بأن الشرع سيزور البيت الأبيض هذا الشهر، لبحث إعادة الإعمار في سورية. وأضاف أن هناك الكثير من المواضيع التي يتم الحديث عنها بداية من رفع العقوبات وفتح صفحة جديدة مع أمريكا. وقال: «نريد أن تكون هناك شراكة قوية جداً بين أمريكا وسورية».



بدوره، أفاد المبعوث الأمريكي الخاص توم برّاك السبت الماضي بأن الشرع سيزور واشنطن، فيما كشف مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس السوري سيزور واشنطن يوم 10 نوفمبر تقريبا.



في سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» أنه لا يفكر في الترشح لولاية ثالثة، رغم قوله إن كثيرين يريدون بقاءه.



وقال ترمب: «لا أفكر في الأمر حتى. كثير من الناس يريدون مني الترشح لانتخابات 2028».



واعتبر أن الجمهوريين على عكس الديمقراطيين، لديهم العديد من المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة، بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.



ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات سابقة لترمب على مدى الأشهر الماضية ألمح فيها إلى إمكانية ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.



يذكر أن التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي يحظر على الرؤساء الترشح لولاية ثالثة، ويعد تعديل الدستور (من أجل تمكين ترمب من الترشح) مسارا شاقا ومن غير المرجح أن ينجح، ولكن ترمب صرح لشبكة «إن بي سي نيوز» في وقت سابق بوجود «أساليب» تمكنه من خلالها العودة إلى الرئاسة.