كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه مارس ضغوطا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإتمام اتفاق غزة، لافتا إلى أن نتنياهو «فعل بعض الأشياء التي لا أحبها». ورفض وصف اتفاق وقف النار بأنه «هش»، وقال إنه «صلب للغاية»، محذرا حركة حماس من مغبة عدم الالتزام بالاتفاق.

ورجح الرئيس الأمريكي إمكانية أن ترسب الولايات المتحدة قوات أمريكية على الأرض إلى نيجيريا، ،فيما أكد وجود خطط شديدة السرية بشأن تعامل بلاده مع فنزويلا. واستبعد منح صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا، لاستخدامها ضد روسيا.



التدخل لمساعدة نتنياهو



وقال ترمب في مقابلة موسعة مع شبكة CBS NEWS، إن نتنياهو «رئيس وزراء وقت الحرب، وعملتُ معه بشكلٍ جيدٍ جداً.. نعم، كان علي أن أضغط عليه بعض الشيء، وأعتقد أنني قمت بعملٍ رائع في دفعه».



ولم يستبعد الرئيس الأمريكي احتمال التدخل لمساعدة نتنياهو في محاكمته في قضايا الفساد، وأضاف: «لا أعتقد أنهم يعاملونه بشكل جيد. هو يواجه محاكمة على بعض الأمور، ولا أعتقد أنهم يعاملونه بشكل جيد. سنكون منخرطين لمساعدته قليلاً؛ لأنني أعتقد أن ذلك غير عادل».



وأضاف: «لقد ضغطت عليه. لم أحب بعض الأشياء التي قام بها، وقد رأيتِ ما قمت به ردّاً على ذلك. وجهنا ضربة قاسية لإيران، ثم جاء وقت التوقف وتوقفنا».



وحذر ترمب حماس وقال: «إذا أردتُ منهم التخلي عن السلاح، سأجعلهم يفعلون ذلك بسرعة كبيرة. وإلا سيتم القضاء عليهم. هم يعرفون ذلك».



ولكنه لفت إلى أن الحركة تواصل استخراج جثامين المحتجزين الإسرائيليين وتقوم بتسليمهم، وأشار إلى تسليم 4 جثامين أخيرا.



حرب مع فنزويلا



وحذر ترمب من أن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في السلطة معدودة، إلا أنه استبعد وقوع حرب بين البلدين.



وبسؤاله عما إذا كان يعتزم شن ضربات برية في فنزويلا، أجاب: «أنا لا أقول لك ذلك؛ أعني، لست أقول إنه صحيح أو غير صحيح، لكنكِ تعلمين أنني لن أميل إلى القول بأني سأفعل ذلك لأنني لا أتكلم مع مراسل عن ما إذا كنت سأضرب أم لا».



الإغلاق والرسوم الجمركية



ورأى ترمب أن الولايات المتحدة ستتضرر ضرراً لا يمكن قياسه إذا قضت المحكمة العليا هذا الأسبوع، بعدم أحقيته في فرض رسوم جمركية، وقال: «إذا ما أبطلتها المحكمة.. أعتقد أن بلادنا ستتضرر ضررا لا يُقاس. أعتقد أن اقتصادنا سينهار، إنها أهم قضية تُطرح أمام المحكمة العليا منذ مئة عام».



وأعرب عن استعداده للعمل مع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، لكنه استدرك قائلاً: «المشكلة أنهم يريدون منح الأموال للسجناء وتجار المخدرات».



ودعا الديمقراطيين إلى أن يستسلموا وإذا لم يصوتوا، فعندها أعتقد أننا يجب أن نلجأ إلى ما يُسمى الخيار النووي بمعنى إلغاء حق التعطيل (filibuster).