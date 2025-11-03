9 إصابات في إطلاق نار خلال حفلة مراهقين في أوهايو

أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة في إطلاق نار خلال حفلة عيد ميلاد أقامها مراهقون قاصرون في ولاية أوهايو الأمريكية، داخل منزل مستأجر في بلدة «باث تاونشيب» شمال غرب مدينة أكرون.

وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن الشرطة المحلية هرعت إلى موقع الحادث بعد تلقيها بلاغات متكررة عن أصوات إطلاق نار خلال حفلة كانت تقام داخل المنزل، الذي تبين لاحقاً أنه مستأجر عبر إحدى منصات التأجير قصيرة الأجل.

تفاصيل الواقعة

وقع الحادث في الساعات الأولى من الصباح أثناء حفلة عيد ميلاد لمجموعة من المراهقين، شارك فيها عدد كبير من القاصرين دون سن الـ18.

وخلال الحفل، الذي اتسم بالاكتظاظ والفوضى، سُمع دوي عدة أعيرة نارية، ما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص، بعضهم في حالة خطيرة.

وأكدت الشرطة أن من بين المصابين مراهقين وبالغين شباباً، دون الكشف عن هوياتهم أو أعمارهم الدقيقة حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عن إطلاق النار.

وقالت الشرطة في بيان رسمي إن أسباب الحادث ما زالت مجهولة، مشيرة إلى أن عناصرها لم يلقوا القبض على أي مشتبه به حتى الآن، وأنه لم يتم تحديد ما إذا كان إطلاق النار قد تم من داخل المنزل أو خارجه.

المنزل المستأجر ومصدر الخطر

وبحسب المعلومات الأولية، فإن المنزل الذي شهد الحادث كان مؤجراً عبر خدمة إلكترونية مشابهة لـ«Airbnb»، واستُخدم لإقامة الحفل دون إشراف من الكبار أو وجود رقابة أمنية.

وأشارت تقارير محلية إلى أن منصات التأجير القصير الأجل أصبحت تُستخدم بشكل متزايد لتنظيم حفلات المراهقين، التي غالباً ما تنتهي بمشاجرات أو حوادث عنف، خصوصاً عندما يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفتوح.

وأكدت الشرطة أن الموقع سبق أن شهد حوادث مشابهة خلال السنوات الماضية بسبب استغلال المنازل المؤجرة للحفلات الصاخبة، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى دراسة فرض قيود جديدة على تأجير المنازل للأغراض غير السكنية.

التحقيقات مستمرة

تواصل شرطة «باث تاونشيب» عمليات البحث وجمع الأدلة من مسرح الجريمة، بما في ذلك فحص تسجيلات كاميرات المراقبة واستجواب الشهود الذين حضروا الحفل.

وذكرت المصادر أن التحقيقات تركز حالياً على معرفة هوية مطلق النار أو عددهم، ونوع السلاح المستخدم، وما إذا كانت هناك خلافات سابقة بين بعض الحاضرين أدت إلى تفجُّر الموقف.

كما أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن السلطات لم تستبعد فرضية وجود أكثر من مطلق نار داخل أو حول المنزل، في ظل تضارب شهادات الحاضرين بسبب الفوضى التي صاحبت إطلاق النار.

ردود الفعل والمطالب المجتمعية

أثار الحادث حالة من الصدمة والحزن بين سكان المنطقة، الذين وصفوا ما حدث بأنه «مأساة جديدة في سلسلة العنف المسلح الذي يجتاح أمريكا».

وطالب السكان بضرورة فرض رقابة أشد على المنازل المؤجرة عبر الإنترنت، خصوصاً تلك التي يتم استئجارها من قبل قاصرين، معتبرين أن هذه الظاهرة أصبحت «ثغرة أمنية» تهدد حياة الشباب.

من جانبه، قال رئيس شرطة البلدة في مؤتمر صحفي إن الحادث «غير مقبول ويجب ألا يتكرر»، مؤكداً أن الشرطة ستعمل على تشديد إجراءات التأجير والرقابة المجتمعية لمنع إقامة حفلات مماثلة دون تصريح أو إشراف.

سياق أوسع لحوادث إطلاق النار في أمريكا

يأتي هذه الحادث بعد أيام فقط من حادث إطلاق نار آخر في ولاية أوكلاهوما خلال حفلة الهالوين، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، ما يعكس تصاعد ظاهرة العنف المسلح في التجمعات الشبابية الخاصة.

وبحسب إحصاءات حديثة، تسجل الولايات المتحدة سنوياً مئات الحوادث المشابهة في الحفلات والمناسبات الخاصة، وهو ما يثير نقاشاً متجدداً حول قوانين حمل السلاح وسهولة الحصول عليه.

ملف انتشار السلاح والعنف بين المراهقين في الولايات المتحدة

حادث إطلاق النار في أوهايو يفتح من جديد ملف انتشار السلاح والعنف بين المراهقين في الولايات المتحدة، ويطرح تساؤلات حول غياب الرقابة على الحفلات التي تُقام داخل المنازل المستأجرة.