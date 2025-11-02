كشفت مصادر إعلامية فلسطينية اليوم (الأحد)، عن اتصالات يجريها الوسطاء مع حركة حماس وإسرائيل لتأمين خروج مقاتلي الحركة من المناطق خلف الخط الأصفر.



وأوضحت المصادر أن هناك مبادرة قدمها الوسطاء لإخراج المقاتلين عبر سيارات تابعة للصليب الأحمر ضمن ممرات محددة وآمنة، مؤكدة أن الوسطاء حصلوا على موافقة «حماس» على ترتيبات خروج المقاتلين العالقين وينتظرون موافقة إسرائيل.



وانسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمق محافظات قطاع غزة إلى الخط الأصفر في 10 أكتوبر الماضي وفقاً للمرحلة الأولى من خطة ترمب، على أن يبقى مسيطراً على نحو 50% من مساحة قطاع غزة لحين تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.



في غضون ذلك، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم رفات ثلاث رهائن في قطاع غزة الليلة، موضحة أن الجثث عُثر عليها ظهراً في مسار أحد الأنفاق جنوب القطاع.



وذكر مكتب إعلام الأسرى أن عدد الأسرى القتلى منذ حرب الإبادة على غزة ارتفع إلى 81 شخصاً ممن تم توثيق هوياتهم، في حين لا يزال عشرات المعتقلين مجهولي المصير بسبب استمرار جريمة الإخفاء القسري.