تعقد 8 فصائل فلسطينية، بينها حركة حماس، في القاهرة هذا الأسبوع اجتماعاً للتوصل إلى توافق بشأن العناصر الأساسية لإدارة انتقالية لقطاع غزة.



حكومة تحت مظلة السلطة



ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين عرب وفلسطينيين أن الفصائل ستخوض نقاشاً حول من ينبغي أن يتولى رئاسة اللجنة التكنوقراطية المقترحة لإدارة قطاع غزة، وما إذا كان ينبغي أن تعمل هذه الحكومة الفعلية تحت مظلة السلطة الفلسطينية في حال استمرار وقف إطلاق النار الحالي، مبينة أن هذه الاجتماعات تعقد بدعوة من مصر.



ونقلت الصحيفة الأمريكية عن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قوله إن الهدف هو تشكيل لجنة إدارية مكونة بالكامل من التكنوقراط من غزة، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي هو تمكين الفلسطينيين، بمن فيهم السلطة الفلسطينية، من إدارة غزة كجزء لا يتجزأ من الضفة الغربية، وكخطوة نحو إنشاء الدولة الفلسطينية.



تثبيت وقف إطلاق النار



وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد شدد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في غزة، مؤكداً أهمية زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.



وأشار السيسي، خلال استقبال رؤساء وزراء لوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا، إلى أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وصياغة قرار مجلس الأمن المرتقب بما يضمن وضوح الالتزامات المترتبة على جميع الأطراف، إلى جانب تضمين العناصر ذات الصلة التي تضمن فعالية القرار.



وشدد الرئيس المصري ورؤساء وزراء الدول الثلاث على ضرورة تطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بحسب البيان.