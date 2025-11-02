أكدت مصادر متطابقة في غزة اليوم (الأحد) نجاح الفرق في انتشال 3 جثث لرهائن إسرائيليين في غزة، موضحة أن من بين الرفاة جثة العقيد الإسرائيلي عساف حمامي التي انتشلت من شرق خان يونس جنوب القطاع.



وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بأنه تم انتشال جثة قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال آساف حمامي، الذي أسره مقاتلو حماس في 7 أكتوبر 2023، مبينة أن المنطقة التي انتشلت منها حماس الجثة كان جيش الاحتلال قد بحث فيها سابقاً ولم يتمكن من العثور على أي جثث هناك.



تسلم 3 جثث



وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس أن الجثث الثلاث التي تسلمتها من حماس (الجمعة) لا تعود لأسرى إسرائيليين خطفوا خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023.



فيما عرضت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين المجهولة الهوية، لكن إسرائيل رفضت استلامها وطلبت استلام الرفات لفحصها، فسلمتها من أجل قطع الطريق على ادعاءات تل أبيب بعرقلة اتفاق غزة. وقالت كتائب القسام إن طواقمها جاهزة للعمل على استخراج جثث الأسرى داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن، في إطار إنهاء هذا الملف.



فضح انتهاكات إسرائيل



بدورها، طالبت حركة حماس اليوم الولايات المتحدة بفضح الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بدلاً من ترديد مزاعم الاحتلال بنهب عناصرها للمساعدات، مؤكدة عدم حصولها على أي مساعدات بشهادة المنظمات الدولية والأممية.



جثث مجهولة الهوية في غزة



واتهم المتحدث باسم حماس في غزة حازم القاسم إسرائيل بمحاولة التهرب من بدء المرحلة الثانية لاتفاق غزة، مؤكداً جاهزية الحركة للبحث عن الجثث في المناطق الخاضعة للخط الأصفر في حال توفير إمكانيات وأدوات للبحث.



من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة انتشال أكثر من 500 قتيل منذ وقف إطلاق النار، مؤكدة مقتل 236 مدنياً وجرح 600 منذ وقف إطلاق النار، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 68,865 قتيلاً، و170,670 جريحاً منذ 7 من أكتوبر 2023.



وأوضحت الوزارة أنه جرى دفن 41 جثماناً لم يتم التعرف على هويتهم في مقبرة الشهداء وسط قطاع غزة أمس.