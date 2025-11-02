أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار اليوم (الأحد)، أن أمن واستقرار لبنان هما على رأس أولويات الدولة.



وقال الحجار إن العمل جار بكل جدية وحزم من أجل بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصرا.



لقاء الجالية في البحرين



ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية عن وزير الداخلية قوله: هذا اللقاء يحمل الكثير من المعاني الوطنية والوجدانية وأنتم تمثلون وجه لبنان المُشرق في الخارج، ووجودكم الفاعل خير دليل على أن الروح اللبنانية لا تعرف حدودا، مضيفاً: «نحن في صلب التحضير للانتخابات النيابية القادمة، بما يشمل اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، ونعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والمغتربين، لضمان مشاركة المغتربين في هذا الاستحقاق الوطني في موعده في مايو 2026».



وأشار الحجار إلى أنه ورغم حجم التحديات التي نواجهها، فإننا على يقين بأن لبنان قادر على النهوض من جديد، وأضاف مخاطباً الجالية اللبنانية في البحرين، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل: «آمل أن تعودوا قريباً إلى وطنكم الذي يحتاج إلى كل فرد منكم، إلى طاقاتكم، وإيمانكم وثقتكم به».



لقاء الحجار بالزياني



والتقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، على هامش مشاركته في منتدى حوار المنامة، وبحث معه العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين لبنان ومملكة البحرين وما تشهده من تطور على كافة المستويات، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والارتقاء به إلى آفاق أشمل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.



وبحث الجانبان الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.