حصد مقطع فيديو قصير للرئيسين الصيني شي جين بينغ ونظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ آلاف المشاهدات خلال ساعات، وقوبل بالكثير من التعليقات التي راوحت بين السخرية والقلق.



وظهر الرئيس الصيني وهو يمنح الرئيس الكوري هاتفين من طراز «شاومي» (Xiaomi)، قبل أن يمازحه بالقول: «تحقق ما إذا كان فيه باب خلفي (Backdoor)» في إشارة إلى احتمال احتوائه على ثغرات للتجسس أو المراقبة الإلكترونية..



وفي الفيديو بدا شي جين بينغ وهو يبتسم لضيفه الكوري ويقول: «هذا لك ولزوجتك»، ليردّ عليه لي جاي ميونغ متسائلاً بنبرة حذرة: «هل الاتصال في هذا الهاتف آمن؟»، ثم أجابه الرئيس الصيني مازحاً: «يجب أن تتحقق بنفسك مما إذا كان هناك باب خلفي».



ويجيء هذا الفيديو، في وقت تتصاعد فيه الشكوك الغربية بشأن أمن الأجهزة الصينية، إذ واجهت شركات مثل «هواوي» و«شاومي» اتهامات متكررة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بوجود «ثغرات أمنية محتملة» قد تُستخدم في أنشطة تجسس، وهي اتهامات نفتها بكين مراراً.



ورغم طرافة الموقف، إلا أنه يأتي في توقيت تصاعد التوتر بين الصين وجيرانها حول النفوذ التكنولوجي والأمني، الأمر الذي دفع البعض إلى النظر لحديث الرئيس الصيني على أنه «رسالة دبلوماسية» وليس مجرد دعابة. فيما اعتبر مراقبون أن تصريح الرئيس الصيني لم يكن مجرد نكتة، بل إشارة مزدوجة إلى الثقة والتحدي.