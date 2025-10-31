أطاح تسريب فيديو عن تعذيب وحشي لأسير فلسطيني في معتقل «سدي تيمان» الإسرائيلي، بالمدعية العسكرية يفعات تومر يروشالمي. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الجمعة)، عزل يفعات من منصبها للاشتباه في تسريبها فيديو اعتداء وحشي على أسير فلسطيني العام الماضي.



وقال كاتس إن يروشالمي لن تعود إلى منصبها لتورطها في تسريب المقطع المصور عن معتقل سديه تيمان، متوعدا بمحاكم كل من ساهم في «التشهير الدموي» بالجنود في قضية سديه تيمان.



وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس الأركان إيال زامير أبعد المدعية العسكرية العامة عن منصبها في إجازة مؤقتة حتى استكمال التحقيقات في أعقاب الاشتباه بضلوع النيابة العسكرية بتسريب الفيديو.



وتجيء هذه الإجراءات بعد تحقيق أجراه جيش الاحتلال، الأربعاء الماضي، بشأن فضيحة تسريب مقطع مصور يظهر تعذيبا وحشيا لأسير من غزة على أيدي جنود إسرائيليين في مركز اعتقال سدي تيمان.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التحقيق فتح في أعقاب مقابلة أجريت صدفة مع موظفة في النيابة العسكرية خضعت فيه لجهاز كاشف الكذب «البوليغراف» بشأن تسريب هذا الفيديو.



ووفقا لصحيفة «هآرتس»، قالت مصادر في إنفاذ القانون إن هناك شكوكا بأن الفيديو سُرَب من قبل أشخاص مقربين من رئيس الشرطة، وإنه يُتوقع أن تقدم يروشالمي روايتها للأحداث كجزء من التحقيق.



وكانت القناة 12 الإسرائيلية، نشرت الصيف الماضي، مقطعا مصورا يوثق اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، ما أثار موجة غضب عارم في وسائل التواصل الاجتماعي.



وأكدت الصحافة الإسرائيلية أن الأسير أصيب بتمزق في الأمعاء، وإصابة بالغة في فتحة الشرج والرئتين، وكسور في الأضلاع.