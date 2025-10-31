أصدر البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بارلاتينو) بياناً مشتركاً، انطلاقاً من مذكرة التعاون الموقعة بين المنظمتين، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين المنطقتين، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية لخدمة مصالح شعوبهما.

وجاء البيان في ختام الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، وبحضور رئيس «بارلاتينو» رولاندو باتريسيو، كضيف شرف.

وأبرز البيان 11 نقطة رئيسية، بدأت بتأكيد أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، وتوحيد المواقف حيال القضايا المشتركة، كما جدد البرلمانان التزامهما بدعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقتين، مع رفض قاطع لأي تدخلات خارجية في شؤونهما الداخلية.

وفي سياق القضية الفلسطينية، شدد البيان على ضرورة تثبيت وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وفق اتفاق شرم الشيخ، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، وطالب بمحاسبة «كيان الاحتلال الإسرائيلي» على جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين أمام المحاكم الدولية، التزاماً بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

كما دعم الجانبان الجهود الدولية والإقليمية لإعادة إعمار غزة، مرحبين بعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة، ومطالبين دول العالم والمؤسسات الدولية بتوفير التمويل اللازم لإعادة بناء ما دمره الاحتلال.

وأكدا مجدداً على الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشاد البيان بمواقف دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لسياسات الاحتلال والتمييز العنصري، داعياً إلى استمرار هذه المواقف.

وعلى صعيد التعاون الثنائي، أكد البرلمانان أهمية تعزيز الشراكة في مجالات التنمية المستدامة، مكافحة الفقر، الأمن الغذائي والمائي، التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومواجهة تغير المناخ، كما شددا على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف، وتبادل الخبرات التشريعية، وتعزيز التقارب الثقافي والتعليمي والاقتصادي بين الشعوب.

واختتم البيان بتجديد العزم على التنسيق حول القضايا الدولية العادلة، لترسيخ مبادئ العدالة والسلام والتنمية المستدامة، ودعم حقوق الشعوب في الحرية وتقرير مصيرها.