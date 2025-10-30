أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الخميس، القبض على شخص يُدعى «أبو لولو» في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، بعد اتهامه بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مدنيين خلال المعارك التي شهدتها المدينة أخيراً.

وقالت القوات، في بيان عبر حسابها على تطبيق «تيليغرام»، إن عملية القبض جرت تنفيذاً لتوجيهات قيادتها والتزاماً بالقانون والانضباط العسكري أثناء الحرب، مؤكدة بدء التحقيق معه بواسطة لجنة قانونية مختصة تمهيداً لتقديمه إلى العدالة.

وفي المقابل، أوضح المتحدث باسم الدعم السريع الفاتح قرشي أن المتهم «لا يُعد من منسوبي القوات»، وأن السلطات المختصة لم تتعرف عليه مسبقاً، مشيراً إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هويته الحقيقية وعلاقته بأي جهة عسكرية أو أمنية.

وأكدت القوات في بيانها أن هذا الإجراء يأتي في إطار «منع أي تجاوزات أو انتهاكات تمس الكرامة الإنسانية أو تتعارض مع المواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف»، مشددة على التزامها الكامل بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي أعمال خارجة عن القانون.

يُذكر أن اسم «أبو لولو» برز في مقاطع مصورة متداولة خلال الأسابيع الماضية، ظهر فيها ينفذ إعدامات ميدانية في الفاشر ضد مدنيين، ما أثار موجة غضب واسعة داخل السودان وخارجه ودعوات لمحاسبته.