أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها ستسلم جثتي أسيرين من رهائن الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت غزة (الثانية بتوقيت غرينتش)، اليوم (الخميس).



وكانت الكتائب أفادت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بانتشال جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ خلال عمليات البحث.



وحذرت المقاومة الفلسطينية من أن أي تصعيد عسكري من جانب الاحتلال سيعوق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثث، ويؤدي إلى تأخير استعادة الاحتلال جثث قتلاه.



وأعلنت كتائب القسام (الثلاثاء)، تأجيل عملية مقررة لتسليم جثة أحد الأسرى، بسبب خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار.



ويسري حالياً وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.



ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل شن غارات جوية وقصف مدفعي في قطاع غزة بشكل شبه يومي، كما تواصل تقييد دخول المساعدات وتغلق معبر رفح بين القطاع الفلسطيني ومصر بدعوى أنها لم تتسلم بعد 13 جثة لأسراها ما زالت في غزة.



وتؤكد المقاومة الفلسطينية التزامها بوقف إطلاق النار، وتتهم الاحتلال باختلاق الذرائع لتخريب الاتفاق، مشيرة إلى أن انتشال جثث الأسرى عملية معقدة تتطلب إمكانات لا تتوفر في غزة حالياً.