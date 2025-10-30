طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، قائد الجيش رودولف هيكل بتصدي الجيش لأي توغل إسرائيلي جنوبي لبنان.

وحسب بيان للرئاسة اللبنانية، صدر، اليوم (الخميس)، فقد أطلع هيكل، عون على تفاصيل التوغل الإسرائيلي الذي وقع في بلدة بليدا، وأسفر عن مقتل موظف لبناني أثناء نومه داخل مبنى البلدية.



وأكد عون أن هذا الاعتداء الذي يندرج في سلسلة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، أتى عقب اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، التي يفترض ألا تكتفي بتسجيل الوقائع بل العمل لوضع حد لها من خلال الضغط على إسرائيل ودفعها إلى التزام مندرجات اتفاق نوفمبر الماضي، ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.



ودان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام التوغل الإسرائيلي في بليدا، واستهدافها المباشر للموظف إبراهيم سلامة.

وقال سلام في منشور على منصة «إكس»، إن التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظف في البلدية أثناء تأدية واجبه اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها.

وقتل موظف في بلدية بليدا جنوبي لبنان على يد الجيش الإسرائيلي، بعد توغل عناصره إلى مركز البلدية على بعد نحو كيلومتر من الحدود داخل الأراضي اللبنانية.

وتفيد المعلومات أن الموظف القتيل كان يبيت كعادته في غرفة داخل البلدية، عندما اقتحمت القوة الإسرائيلية المبنى لنحو ساعتين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة آثار الرشقات النارية التي أصابته، وأصابت الجدران ومحتويات المبنى.



وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن مواطنا استشهد في بلدة بليدا برصاص أطلقه العدو الإسرائيلي، خلال عملية توغل قام بها في ساعة مبكرة من صباح الخميس في البلدة.



وعلق الجيش الإسرائيلي على الواقعة، قائلا إنه استهدف بنى تحتية لحزب الله اللبناني، لكنه لم يذكر شيئا عن مقتل سلامة.



وتشن إسرائيل غارات على مناطق متفرقة من لبنان، خصوصا في الجنوب، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر من العام الماضي، كما لا تزال قواتها موجودة في 5 نقاط جنوبي لبنان.