في لقاء تاريخي يعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برئيس الصين شي جين بينغ، في قاعدة غيمهي الجوية ببوسان جنوب كوريا، في أول مواجهة وجهًا لوجه بينهما منذ ست سنوات.

قمة الساعة و40 دقيقة

استمر الحديث ساعة و40 دقيقة فقط، رغم توقعات ترمب بثلاث أو أربع ساعات، لكنه انتهى بمصافحة دافئة وإعلانات تفاؤلية أشعلت الأسواق وأطفأت مخاوف الحرب التجارية المتفاقمة.

وبحسب صحيفة «الغارديان» أكد ترمب، عائدًا على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» إلى واشنطن، أن اللقاء كان «نجاحًا كبيرًا» و«رائعًا بنسبة 12 من 10»، مشيرًا إلى اتفاقات حاسمة على عدة جبهات، أبرزها تسوية الخلاف حول توريد المعادن الأرضية النادرة، التي تسيطر عليها الصين بنسبة شبه كاملة وتُعد أساسية للصناعات الدفاعية والإلكترونية والطاقة.

توافق صيني - أمريكي

وقال ترمب: «لقد انتهى كل شيء بشأن المعادن النادرة، وهذا للعالم كله»، موضحًا أن الصفقة لمدة عام قابل للتمديد سنويًا، مما يزيل «السد الذي كان يعيق التوريد».

كما تعهدت بكين باستئناف شراء فول الصويا الأمريكي، مقابل خفض واشنطن التعريفات الجمركية على السلع الصينية من 57% إلى 47%، بما في ذلك تقليص الرسوم المرتبطة بالفينتانيل – المسكن الاصطناعي المسؤول عن آلاف الوفيات الأمريكية – من 20% إلى 10%.

وأضاف ترمب أن شي وافق على «العمل بجد شديد» لمنع إنتاج هذا المخدر، معتبرًا ذلك خطوة إنسانية واقتصادية معًا.

أوكرانيا بين ترمب وشي

وفي تطور آخر، ناقش الزعيمان قضية أوكرانيا، حيث وصف ترومب الحرب بأنها «برزت بقوة»، وقال إنهما اتفقا على «العمل معًا لإيقاف القتل»، رغم تأكيده أن تايوان لم تُذكر أبدًا في المناقشات، وسط مخاوف تايبيه من تنازلات محتملة.

من جانبه، نقلت وسائل الإعلام الرسمية الصينية عن شي قوله إن الجانبين وصلا إلى «إجماع» على القضايا التجارية، داعيًا إلى «إنهاء الأعمال اللاحقة بأسرع وقت، والحفاظ على الإجماع لتقديم نتائج ملموسة تهدئ الاقتصادات الصينية والأمريكية والعالمية».

وأكد شي أن الولايتين المتحدتين يجب أن «يبقيا على الطريق الصحيح» و«يكونا شريكين وأصدقاء»، ليحققا «إنجازات كبيرة وملموسة لصالح البلدين والعالم».

زيارة ترمب إلى الصين

كما أعلن ترمب زيارته المرتقبة للصين في أبريل القادم، مع وعد بزيارة شي للولايات المتحدة لاحقًا، ربما في فلوريدا أو واشنطن.

جاء اللقاء في سياق تصعيد خطير، حيث هددت الصين بمنع تصدير المعادن النادرة، وردت أمريكا بتهديد تعريفات تصل إلى 100%.

وقبل اللقاء بدقائق، نشر ترمب تغريدة على «تروث سوشيال» يأمر فيها البنتاغون ببدء اختبارات أسلحة نووية بنفس مستوى الصين وروسيا، لكنه تجاهل أسئلة الصحفيين عنها أثناء بدء القمة.

وفي المقابل، ارتفعت الأسهم الصينية إلى أعلى مستوياتها في عقد، ووصل اليوان إلى ذروة قريبة من عام أمام الدولار، قبل أن يتراجع قليلاً بعد اللقاء، الذي لم يقدم دافعًا جديدًا كبيرًا للتفاؤل.