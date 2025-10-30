انتهت القمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، في بوسان بكوريا الجنوبية، بعد ساعة و40 دقيقة. وخرج الرئيسان من القاعة سوياً، وتصافحا، قبل أن يستقلا سيارتيهما لمغادرة مكان الاجتماع.



وسعى الزعيمان في القمة التي عقدت على هامش الاجتماع الثاني والثلاثين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك (APEC)، إلى محاولة حل أشهر من التوترات التجارية بين البلدين.



ومن المنتظر أن يبقى شي في كوريا الجنوبية لحضور اجتماعات قمة أبيك، فيما ينتظر أن يغادر ترمب على متن طائرته الرئاسية، منهياً جولة آسيوية استغرقت نحو 5 أيام.



واستمرّت القمة لمدة أقصر قليلاً مقارنةً بالقمم السابقة رفيعة المستوى بين زعيمي البلدين على هامش الفعاليات متعددة الأطراف. فقد كانت اللقاءات السابقة التي عُقدت على هامش قمم مثل «أبيك»، و«مجموعة العشرين» تدوم أكثر من ساعتين، ووصل بعضها إلى 4 ساعات.



قنوات اتصال مفتوحة



وأعلن الرئيس الصيني أنه اتفق مع نظيره الأمريكي على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، لافتا إلى أن فريقي البلدين بحاجة إلى وضع اللمسات النهائية لمخرجات اجتماعه مع ترمب.



ونقلت وسائل إعلام رسمية عن شي أنه دعا فرق الاقتصاد والتجارة في البلدين إلى تضييق قائمة المشاكل باستمرار وتوسيع آفاق التعاون، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تعزيز الإصلاحات وتوسيع الانفتاح والتفاعل بشكل إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتجنب الوقوع في دوامة الإجراءات الانتقامية.



وقال شي إن لدى الجانبين آفاقا جيدة لمكافحة الاحتيال في مجال الاتصالات وغسيل الأموال والتعاون والذكاء الاصطناعي، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.



وأضاف أنه ينبغي على الصين والولايات المتحدة تجنب الانجرار إلى «حلقة مفرغة من التراشق بالإجراءات والإجراءات المضادة».



علاقات إيجابية على الساحة الدولية



ودعا الرئيس الصيني واشنطن وبكين إلى صون التوافق ومتابعته، مؤكدا أن الصين لم تحاول قط تحدي أحد أو استبداله، وتركز على إدارة أعمالها بشكل جيد، قائلاً: يجب أن يكون للصين والولايات المتحدة علاقات إيجابية في الساحة الإقليمية والدولية والنظر في مصلحة التعاون طويل الأمد.



وشدد على أن الحوار أفضل من المواجهة، وأن التجارة والاقتصاد يجب أن يكونا دافعاً للعلاقات الصينية- الأمريكية، موضحاً أن العلاقات التجارية يجب أن تكون حجر الثقل في العلاقات.



واعتبر شي أن العلاقات الصينية - الأمريكية تحافظ على الاستقرار الشامل، ويجب الحفاظ على التواصل بين القنوات والمستويات القديمة. الصين واثقة وقادرة على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات.



ترمب يعلن خفض الرسوم



وكان الرئيس ترمب أعلن أنه سيتم خفض الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين من 57% إلى 47، كاشفا التوصل إلى اتفاق بشأن المعادن النادرة مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال لقائهما بكوريا الجنوبية.



وقال للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إن الاجتماع مع شي كان رائعاً، وإنه جرى خلاله اتخاذ الكثير من القرارات المهمة، لافتا إلى أنه يعتزم زيارة الصين في أبريل القادم، على أن يقوم نظيره الصيني بزيارة الولايات المتحدة في وقت لاحق لهذا التاريخ.



واعتبر أنه على مقياس من 1 إلى 10، فإن الاجتماع مع الرئيس الصيني كان 12، وذكر أن الرسوم الجمركية على الصين ستنخفض إلى 47% من 57%، كما سيتم خفض رسوم الفنتانيل الجمركية إلى 10% بأثر فوري.