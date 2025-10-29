سورية تعترف رسمياً بكوسوفو خلال اجتماع ثلاثي بالرياض

عُقد في العاصمة الرياض اجتماع ثلاثي ضمّ السعودية، وسورية، وجمهورية كوسوفو، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات والتفاهم المشترك، بما في ذلك مسألة الاعتراف المتبادل وفتح آفاق التعاون الثنائي.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمهورية العربية السورية اعترافها الرسمي بجمهورية كوسوفو دولةً مستقلة وذات سيادة، انطلاقاً من إيمانها بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحرصها على تعزيز مبادئ السلام والاستقرار في منطقة البلقان والعالم.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن هذا القرار يأتي في إطار السياسة السورية الهادفة إلى توسيع جسور التعاون والانفتاح مع مختلف دول العالم بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة بين الشعوب.

كما أعربت الجمهورية العربية السورية عن تقديرها العميق لجهود المملكة العربية السعودية ودورها البنّاء في تقريب وجهات النظر ودعم الحوار والتفاهم، الذي أسهم في تهيئة الظروف المناسبة لاتخاذ هذا القرار.

وتتطلع دمشق إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية كوسوفو في أقرب وقت ممكن، وتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.