من الجاسوس الأوروبي الذي اعتقلته أوكرانيا؟

في خطوة جديدة ضمن الحرب الاستخباراتية المتصاعدة، أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم (الأربعاء)، اعتقال مدرّب عسكري أوروبي سابق بتهمة التجسس لصالح روسيا.

وذكرت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان رسمي أن الموقوف «قدّم معلومات سرّية عن مواقع قوات الدفاع الأوكرانية لعدوها الروسي»، مشيرة إلى أنه كان يخطط لـ «أعمال إرهابية تستهدف منشآت عسكرية».

وأضاف البيان أن المشتبه به نقل إلى موسكو تقارير تتعلق بـ «تدريبات الجيش الأوكراني وإعداداته الدفاعية»، بالتعاون مع مدربين عسكريين أجانب آخرين يُعتقد أنهم ساعدوه في جمع المعلومات.

وكشف جهاز الأمن الأوكراني أن المتهم تم القبض عليه في منزله بالعاصمة كييف، حيث عُثر بحوزته على مسدس وذخيرة ووثائق عسكرية حساسة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم وصل إلى أوكرانيا مطلع عام 2024، وبدأ لاحقًا في تمرير المعلومات السرّية لروسيا بعد بضعة أشهر من تواجده في البلاد.

وبحسب الجهاز الأمني، يواجه الموقوف حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا في حال إدانته رسميًا بالتجسس والإضرار بالأمن القومي الأوكراني.