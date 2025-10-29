مبعوث بوتين يتوقع نهاية الحرب الأوكرانية خلال عام

في تصريحٍ لافتٍ يعكس تفاؤل موسكو بشأن مستقبل الصراع، قال كيريل ديميتريف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحرب في أوكرانيا قد تضع أوزارها خلال عامٍ واحد فقط.

وجاء حديث المبعوث الخاص للرئيس الروسي خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، مؤكداً أن موسكو ترى أن مسار السلام بات أقرب من أي وقت مضى، خصوصاً في ظل الحراك الدبلوماسي المتصاعد بين روسيا والولايات المتحدة.

وأوضح ديميتريف الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي أن بلاده تسير «على طريق السلام بخطى واثقة»، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تتركز على «بناء تفاهمات تمنع تصاعد الصراع».

وعند سؤاله عن إمكانية تحقيق السلام خلال عام، أجاب: «أعتقد أن ذلك ممكن»، مضيفاً أن «روسيا والولايات المتحدة تقتربان من حل دبلوماسي لإنهاء الحرب».

كما أشاد ديميتريف بدور السعودية في تقريب وجهات النظر، مؤكداً أن التعاون بين الرياض وموسكو وواشنطن من شأنه أن يجعل العالم أكثر أمانًا واستقراراً.

وختم حديثه بالقول إن «التركيز يجب أن يكون على نزع فتيل التوتر بدلاً من تغذيته»، معتبراً أن «الجهود الجماعية قد تُثمر عن انفراجة قريبة».