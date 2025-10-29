في تصريح تصعيدي جديد عقب إعلان وزير الإعلام فشل محادثات إسطنبول بين إسلام آباد وكابول، هدد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، اليوم (الأربعاء)، بـ«محو» حركة طالبان أفغانستان.



وكتب آصف عبر حسابه في «إكس»: «لا تحتاج باكستان إلى استخدام، ولو جزء بسيط من ترسانتها الكاملة للقضاء على نظام طالبان بالكامل ودفع أفراده للاختباء في الكهوف».



ولقي فشل محادثات إسلام آباد وكابول غضبا باكستانيا.



وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار، في وقت سابق اليوم: إن المحادثات التي تهدف إلى هدنة طويلة الأمد بين أفغانستان وباكستان اختتمت في إسطنبول دون التوصل إلى حل عملي، موضحاً أن الجانب الأفغاني استمر في الانحراف عن القضية الأساسية، متهربا من النقطة الرئيسية التي بدأت على أساسها عملية الحوار.



وأضاف: «بدلا من قبول أي مسؤولية، لجأت حركة طالبان الأفغانية إلى لعبة إلقاء اللوم والتهرب والحيل، وبالتالي، فشل الحوار في التوصل إلى أي حل عملي».



وكتب وزير الإعلام الباكستاني على حسابه في «إكس»: سنواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية شعبنا من التهديد الإرهابي، متوعدا بالقضاء على ما وصفهم بـ«الإرهابيين» ومخابئهم وشركائهم وداعميهم.



وكانت المحادثات التي انطلقت في تركيا تهدف إلى التوصل إلى سلام دائم بين الجارتين بعد مقتل عشرات على طول حدودهما في أسوأ أعمال عنف من هذا النوع منذ وصول طالبان للسلطة في كابول عام 2021.



وذكرت مصادر في البلدين أن المحادثات انتهت بعد سجال بين المتفاوضين بشأن هذه القضية، مبينة أن الجانب الأفغاني قال إنه لا سيطرة له على طالبان الباكستانية التي شنت هجمات على القوات الباكستانية في الأسابيع الماضية، فيما اتهم مصدر أمني باكستاني طالبان بعدم الالتزام بكبح جماح حركة طالبان الباكستانية، والسماح لها بالعمل دون عقاب داخل أفغانستان.



واندلعت اشتباكات بين البلدين الجارين أواخر الشهر الماضي وتجددت خلال شهر أكتوبر الجاري بعد غارات جوية باكستانية على العاصمة الأفغانية كابول، وردت طالبان بهجمات على مواقع عسكرية باكستانية على طول الحدود الممتدة لمسافة 2600 كيلومتر.