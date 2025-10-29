كشفت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم (الأربعاء)، قرار أمريكا تقليص وجودها العسكري على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو».



وقالت وزارة الدفاع الرومانية إن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بأنها قررت تقليص وجودها العسكري على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، موضحة أن القرار كان متوقعاً، ورومانيا على اتصال دائم مع شريكها الإستراتيجي الأمريكي.



سحب 1000 جندي



وقدرت الوزارة أن نحو 1000 جندي أمريكي سيبقون في البلاد.



وذكر البيان أن التقليص سيؤثر على عناصر من القوات التي ستتوقف عن التناوب في أوروبا، والتي تشمل أيضاً القوات المتمركزة في القاعدة العسكرية الرومانية ميخائيل كوجالنيسانو على البحر الأسود.



بدوره، قال مسؤول في الحلف إن الولايات المتحدة أبلغت التكتل الدفاعي بالتقليص مسبقاً، مشيراً إلى أن تعديل تموضع القوات الأمريكية ليس أمراً غير معتاد، مبيناً أنه حتى بعد هذا التغيير، فإن حجم القوات الأمريكية في أوروبا يبقى أكبر مما كان عليه منذ سنوات كثيرة.



وذكر أن الناتو على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن التموضع العسكري في القارة بشكل عام.



أولويات أمريكا



بالمقابل، أعربت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مراراً عن رغبتها الواضحة في أن تتحمل الدول الأوروبية مزيداً من المسؤولية عن أمنها، بما يتيح للولايات المتحدة توجيه مواردها العسكرية نحو دول وأولويات أخرى.



ويُقدر عدد القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا بنحو 80 ألف جندي، وبعد اندلاع الحرب الروسية، أيد مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تعزيز الوجود العسكري الأمريكي على الجناح الشرقي للناتو، باعتباره رسالة واضحة لروسيا تؤكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الدول المحاذية لروسيا، وهو ما دعم قرار الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إرسال 20 ألف جندي إضافي إلى المنطقة في عام 2022 لتعزيز دفاعات الدول المتاخمة لأوكرانيا بعد الغزو الروسي.