كشفت مصادر لبنانية مطلعة، اليوم (الأربعاء)، طرح المبعوثة الأمريكية إلى لبنان مورغان أورتاغوس إمكانية تمديد عمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانيزم)



وحطَت الموفدة الأمريكية أورتاغوس في بيروت قادمة من تل أبيب، والتقت أمس، الرؤساء الثلاثة قبل أن تشارك في اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانيزم) في الناقورة جنوبي لبنان.



زيارة جنوب لبنان



وتعمل اللجنة جنوبي لبنان عند حدوده مع إسرائيل، لكن أورتاغوس اقترحت إمكانية أن تتابع اللجنة كل الحدود اللبنانية وليس فقط جنوباً، ويأتي المقترح في ضوء ورود تقارير عن تهريب حزب الله أسلحة عبر حدود لبنان.



وترافقت زيارة أورتاغوس مع معلومات عن إصرار أمريكي على ضرورة دخول لبنان في مفاوضات مع إسرائيل لوقف التصعيد ومواكبة ذلك مع تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح.



وذكرت مصادر مطلعة أن الموفدة الأمريكية ناقشت إمكانية توسيع أعضاء اللجنة لتضم مدنيين، على أن تتولى هي شخصيا تمثيل الجانب الأمريكي من المدنيين.



لجنة «الميكانيزم»



يذكر أن لجنة «الميكانيزم» برئاسة جنرال أمريكي وعضوية فرنسا ولبنان وإسرائيل، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل»، تتولى الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر من العام الماضي، لكن إسرائيل حتى اللحظة لم تلتزم بالاتفاق، ولا تزال قواتها تنفذ عمليات تجريف وتفجير، وتشن بشكل شبه يومي غارات جنوبي لبنان تقول إنها تستهدف بنى تحتية لحزب الله، كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط داخل الأراضي اللبنانية.