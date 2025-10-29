فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف الهجمات واستئناف تطبيق اتفاق غزة، كشف الدفاع المدني الفلسطيني اليوم (الأربعاء) مقتل أكثر من 100 مدني بينهم نحو 35 طفلا في أقل من 12 ساعة.



ودعا الدفاع المدني إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار وإنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة، مشدداً على ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الوقود والمعدات والاحتياجات الأساسية لعمل الطواقم.



قصف مخيمات النازحين



وذكرت مصادر فلسطينية أن القصف طال عددا من الأحياء بما فيهم خان يونس الذي قتل فيه نحو 20 مدنياً في غارة واحدة، بالإضافة إلى مخيمات النازحين.



بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بإيعاز من القيادة السياسية نستأنف وقف إطلاق النار في غزة، موضحاً أنه سيتم مواصلة تطبيق الاتفاق والرد بقوة على أي خرق له.



وزعم جيش الاحتلال أنه استهدف أكثر من 30 مسلحاً في مستويات قيادية في غزة.



من جهتها، أكدت الإدارة الأمريكية خلال الساعات الماضية تمسكها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إنه «لا حصانة لأي من قادة حركة حماس»، مضيفاً: «كل من يهاجم جنود بلاده وينتهك الاتفاق سيدفع الثمن كاملاً.



وأشار إلى أن قواته هاجمت منذ أمس عشرات البنى العسكرية في غزة على حد زعمه».



خرق اتفاق غزة



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبيل وصوله إلى كوريا الجنوبية اليوم:«لا أحد يعرف ما حدث للجندي الإسرائيلي، لكن الجانب الإسرائيلي أفاد بأنه تعرض لإطلاق نار من قناص، فردت القوات الإسرائيلية، وأعتقد أن لهم الحق في فعل ذلك»، مضيفاً:«لا شيء سيعرض اتفاق غزة للخطر».



ودافع ترمب عن القصف الإسرائيلي الذي قال ليس خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، والجنود تعرضوا لهجوم ودافعوا عن أنفسهم، مشدداً بالقول: أبرمنا صفقة، وعلى حماس التصرف جيدا، وإلا سيتم القضاء عليها.