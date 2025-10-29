ترمب من «إير فورس وان»: لا شيء سيهدد وقف إطلاق النار في غزة

في تصريح حاسم على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب أن وقف إطلاق النار ليس في خطر بعد الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال ترمب للصحفيين وهو في طريقه إلى كوريا الجنوبية: «لا شيء سيهدد وقف إطلاق النار في غزة. لقد قتلوا جنديا إسرائيليا، ولذلك رد الإسرائيليون، وكان عليهم أن يردوا».

واعتبر ترمب، أن «حماس جزء صغير ضمن اتفاق للشرق الأوسط»، مضيفا أن «لإسرائيل الحق في الانتقام» و«إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها».

وكانت مصادر طبية فلسطينية أفادت، الأربعاء، بمقتل 41 شخصا وجرح العشرات نتيجة الهجمات الإسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس في قطاع غزة.