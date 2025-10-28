طلبت إيران اليوم (الثلاثاء) من رجل أعمال إسرائيلي دفع غرامة قدرها 170 مليون دولار لإطلاق سفينة الشحن التابعة له التي اعترضتها في أبريل 2024، متهمة إياه بـ«تمويل الإرهاب».



وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، إن قضية السفينة التي اعترضها الحرس الإيراني في أبريل 2024، أحيلت إلى المحكمة مع لائحة اتهام وطلب غرامة قدرها 170 مليون دولار لمالكها الإسرائيلي إيال عوفر، موضحاً أن السفينة، المسجلة في البرتغال وترفع علم إحدى الجزر، دخلت المياه الإقليمية الإيرانية العام الماضي، واحتجزتها القوة البحرية التابعة للحرس الثوري في مضيق هرمز، بسبب انتهاكها الأنظمة الدولية وعدم استجابتها للجهات المختصة.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا» عن جهانغير قوله: إنه بناء على قانون المناطق البحرية الإيراني فإن هذه السفينة تنتهك مبادئ الأمن والهدوء في البلاد والمنطقة، موضحاً أن الجهاز القضائي يحقق في هذه القضية.



ويبلغ عوفر من العمر 75 سنة، وصنفته مجلة «فوربس»، في وقت سابق من هذا العام كأغنى إسرائيلي بثروة قدرها 28.2 مليار دولار، واعترضت سفينته سفينة «إم إس سي أريس» في أبريل 2024، واحتجز طاقمها الدولي المكون من 25 شخصاً، وتم الإفراج عنهم لاحقاً.