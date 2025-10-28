طردت الحكومة السودانية اليوم (الثلاثاء)، مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي العامل في الخرطوم لوران بوكيرا ومديرة قسم العمليات في البرنامج سمانثا كاتراج.



وبلغت وزارة الخارجية السودانية الموظفين الأمميين بقرار الحكومة باعتبارهم شخصين غير مرغوب فيهما، مشددة على ضرورة مغادرتهما البلاد خلال 72 ساعة.



وأوضحت الوزارة في بيانها حرص حكومة السودان على التعاون الكامل مع المنظمات الدولية العاملة في البلاد، وفقاً للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن احترام سيادة الدول، مشددة على أن هذا القرار لا يؤثر على استمرار التعاون القائم مع برنامج الغذاء العالمي.



وأكدت الوزارة أن السودان يواصل التزامه بتسهيل العمل الإنساني وفق الأطر المتفق عليها.



وكان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر قد أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل خمسة من متطوعيه في السودان، موضحاً أن المتطوعين الخمسة قُتلوا في مدينة بارا أثناء توزيعهم مواد غذائية وهم يرتدون سترات رسمية، دون أن يقدم تفاصيل عن كيفية مقتلهم أو يحمّل أي طرف المسؤولية.



وذكر الاتحاد أن ثلاثة متطوعين آخرين في عداد المفقودين.



وكان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، قد قال إن قوات الدعم السريع حصلت على إمكانات كبيرة مكنتها من بسط سيطرتها على مدينة الفاشر، مشيراً إلى أن الوضع الميداني في الإقليم يشهد تدهوراً خطيراً.