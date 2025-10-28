أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء)، جيش الاحتلال بتنفيذ هجمات قوية في غزة على الفور.



وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو وجه، في ختام المشاورات الأمنية الأخيرة، القيادة العسكرية بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة على الفور.

اجتماع نتنياهو دون قرار



ونقل موقع «إكسيوس» الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي أن اللقاء الذي جمع نتنياهو بأجهزة الأمن اليوم، انتهى دون اتخاذ أي قرار، مضيفاً: نتنياهو أكد ضرورة التنسيق مع أمريكا لتحديد الخطوات القادمة في القطاع الفلسطيني.



وأشار المسوؤل إلى أن الجيش الإسرائيلي قدم حزمة خطوات تتضمن استئناف الهجمات على غزة.



وكان نتنياهو اتهم في وقت سابق اليوم، حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، متوعداً بالرد.



وأشار إلى أن حماس سلمت بقايا جثة رهينة تم بالفعل العثور على رفاته من قبل الجيش الإسرائيلي سابقاً، مبيناً أنه سيبحث مع المؤسسة الأمنية رد الحكومة على «انتهاكات» حماس.

المتطرفين يؤججون الحرب



وحث وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي المطرف إيتمار بن غفير رئيس الوزراء على اتخاذ إجراءات صارمة ضد حماس، غير أن مسؤولاً إسرائيلياً أوضح أن أي رد يستلزم على الأرجح الحصول أولاً على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، التي توسطت هذا الشهر في التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار بعد عامين من اندلاع الحرب.



وكانت حماس قد سلمت رفات أسير إسرائيلي جديد عبر طواقم الصليب الأحمر أمس ليرتفع عدد من جرى تسليمهم من الرفات إلى 18 جثة و20 أسيراً إسرائيلياً حياً من أصل 48 أسيراً وجثة.