أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم(الثلاثاء)، أكبر موازنة دفاع في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة تريليون دولار، متعهداً بعودة الولايات المتحدة لبناء السفن الحربية.



وكشف في كلمة على متن حاملة الطائرات جورج واشنطن USS George Washington بالقاعدة البحرية في يوكوسوكا وسط اليابان أمام 6 آلاف جندي أمريكي، أنه وافق على أول دفعة صواريخ لمقاتلات F-35 اليابانية، معلنا أنها ستصل هذا الأسبوع.



وأشاد ترمب بالبحرية الأمريكية، والمعدات العسكرية، وقال: «لا توجد أي صواريخ أو معدات مثل هذه في أي مكان بالعالم، لا أحد يصنعها مثلنا، وإذا فعلوا، فإن بحريتنا ستدمرهم وتسحقهم».



أقوى جيش في العالم



وأكد أن الولايات المتحدة لديها أقوى جيش في تاريخ العالم، لا أحد لديه أسلحتنا، ولفت إلى ميزانية البنتاغون الجديدة التي قال إنها تتجاوز تريليون دولار. وقال ترمب إن قوتنا لا تأتي من الأسلحة، ولكن من الرجال، وأضاف: «ونحن نستثمر مبالغ قياسية في تاريخنا، نحن ننفقها بحكمة».



وأشار إلى أنه يدعم رفع مرتبات القوات المسلحة الأمريكية عبر كافة فروعها ما أثار تصفيقاً حاراً من الجنود. وأضاف «الآن يجب علينا أن نقنع الديمقراطيين بالموافقة على رفع الرواتب»، وتابع: «ولكنهم سيفعلون ذلك في نهاية المطاف».



ووجه بصرف كافة المستحقات الخاصة بأفراد الخدمة العسكرية المنتشرين بالخارج، وهي إعانة «الابتعاد عن العائلة».



ووصل ترمب إلى القاعدة العسكرية على متن المروحية الرئاسية (مارين وان)، برفقة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، حيث شاهدا معاً مراسم استقبال على سطح السفينة.



السلام من خلال القوة



وتأتي زيارة ترمب في إطار عرض قوة أوسع في المنطقة من قبل الولايات المتحدة واليابان لمواجهة «التهديدات المتزايدة» من الصين، في سياق سياسة واشنطن المعروفة بـ«السلام من خلال القوة»، علماً بأن هناك 55 ألف جندي أمريكي متمركز في اليابان.



وأعلن أن شركة تويوتا اليابانية ستبني الكثير من المصانع في الولايات المتحدة، في معرض حديثه عن الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة.



القوة تزأر من جديد



وأكد ترمب أن «القوة الأمريكية تزأر من جديد والولايات المتحدة يتم احترامها بمستويات لم نشهدها من قبل». وقال: «أوقفت الغزو على حدودنا الجنوبية، والآن لدينا أكثر حدود أماناً في تاريخنا»، وواصل حديثه عن «غزو» المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا أن معدلات الجريمة انخفضت في المدن التي نشر فيها الحرس الوطني، «لدينا مدن آمنة الآن».



وأكد أن الجيش الأمريكي يقضي على كارتلات المخدرات، ويقوي الأمن في الداخل. وأضاف: هزمنا التضخم، ومتوسط المداخيل يزداد بوتيرة قياسية، وبنينا أقوى وأكبر اقتصاد في تاريخ العالم، لدينا اقتصاد حجمه 17 تريليون دولار، وسيصل إلى 20 أو 21 تريليون دولار.



عصر ذهبي مع اليابان



ووقع ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية اليوم (الثلاثاء)، اتفاق تنفيذ لما وصف بـ«العصر الذهبي» للتحالف بين البلدين، وكان النص الموقع لا يتجاوز صفحة واحدة، كما وقعا اتفاقاً إطارياً لتأمين إمدادات المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة.



ووقعا اتفاقيات أخرى تشمل التعاون في تطوير مشاريع الغاز الطبيعي المسال بولاية ألاسكا ووقف استيراد الغاز الروسي المسال، إضافة إلى اتفاق يتعلق بواردات اليابان من فول الصويا الأمريكي، وفق وكالة «أسوشيتد برس».



واستقبلت تاكايتشي ترمب في قصر أكاساكا بطوكيو، وهو دار الضيافة الرسمي للدولة، واستعرضا حرس الشرف التابع لقوات الدفاع الذاتي اليابانية.



وقال البيت الأبيض إن تاكايتشي أبلغت الرئيس الأمريكي أنها تعتزم ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، مؤكدة أنها تقدر بشدة التزامه بالسلام والاستقرار العالميين، ووصفت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني بأنه «إنجاز تاريخ غير مسبوق».