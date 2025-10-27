أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس اليوم (الإثنين)، تسليم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين، مؤكدة أنه جرى استخراج الجثة اليوم وتم تسليمها مساء.



وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: إن تصريحات الاحتلال بأن «حماس» تعلم أماكن جثامين أسرى الاحتلال كاذبة، خصوصاً بعد تغير معالم القطاع جراء العدوان، مضيفاً: من حق أهلنا في غزة إدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين نحو 10 آلاف قتيل من تحت الأنقاض.



تسليم 18 جثة إسرائيلية



وأشار إلى أن «حماس» ملتزمة بإتمام المرحلة الأولى من الاتفاق لسد الذرائع أمام الاحتلال، ومصممة على تسليم جثامين أسرى الاحتلال في أسرع وقت ممكن.



ولفت إلى أنه جرى تسليم 18 جثماناً من أسرى الاحتلال، رغم ضعف الإمكانات التي تعرقل انتشال البقية.



دخول معدات مصرية



وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أكدت أن الجثة عُثر عليها في حي التفاح بمدينة غزة بعد بحث واسع. وسلمت «حماس» حتى الآن 18 جثة من 28 جثة تعود لأسرى إسرائيليين في غزة.



بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طريقها إلى تسلُّم جثة جديدة لأسير عند نقطة التقاء بشمال قطاع غزة، مطالباً بالتصرف بحساسية وانتظار التحقق الرسمي من هوية الأسير.



وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك استعدادات جارية لتسلُّم الجثة.



وقدمت «حماس» معلومات حول مواقع جثث المحتجزين الإسرائيليين للفريق المصري الذي دخل غزة، أمس، بهدف المساعدة وتسريع البحث عن الرفات تحت الأنقاض والأنفاق في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن إسرائيل سمحت لحركة حماس بالعمل في عدة نقاط داخل المنطقة الصفراء وليس فقط في رفح للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين بل أيضاً في خان يونس، مبينة أن هذه الموافقة كشفت قيام «حماس» بجولة ميدانية في منطقة الشجاعية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.