ألقت قوات الأمن السورية، اليوم (الإثنين)، القبض على النائب العام العسكري السابق في نظام بشار الأسد، نائف درغام، وفقاً للمكتب الإعلامي لقيادة الأمن الداخلي في اللاذقية، شمال غربي البلاد.



وقالت وزارة الداخلية السورية، إنه جرى القبض على درغام من قبل مديرية الأمن الداخلي في مدينة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، وبعد متابعة دقيقة ورصد متواصل، مبينة أن اللواء نائف صالح درغام، المنحدر من قرية الشامية بريف اللاذقية الشمالي متورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم نظام الرئيس السابق بشار الأسد.



وأشارت إلى أن درغام يُعدّ من الشخصيات التي شغلت مناصب قيادية في مؤسسات الدولة آنذاك، من بينها منصب النائب العام العسكري، الذي كانت تتبع له المحاكم العسكرية والميدانية في تلك الفترة، معلنة إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق.