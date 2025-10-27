عقدت محكمة الجنايات في باريس، اليوم (الإثنين)، أولى جلساتها لمحاكمة 10 متهمين بالتنمر الإلكتروني على بريجيت (زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون)، وذلك لإدلائهم بتعليقات على الإنترنت تزعم أنها رجل وليست امرأة.



ورفعت بريجيت ماكرون دعوى في أغسطس 2024، إلى جانب دعوى في الولايات المتحدة، بعد 4 سنوات من الجدل والشائعات التي اتسع انتشارها وتناقلتها على نطاق واسع شبكات أصحاب نظرية المؤامرة واليمين المتطرف.



تعليقات مسيئة



وفي غياب المدعية، مثل 8 رجال وامرأتان، تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عاماً، أمام المحكمة بتهمة نشر تعليقات مسيئة عن النوع الاجتماعي لبريجيت ماكرون، واعتبارهم لارتباطها عاطفياً بإيمانويل ماكرون عندما كان مراهقاً يندرج في خانة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، كونها تكبره بسنوات، بحسب النيابة العامة في باريس.



ويحاكم عدد من المتهمين بالتنمر بسبب إعادة نشر منشورات لنجمة البودكاست الأمريكية التي يعدّ متابعوها على وسائل التواصل الاجتماعي بالملايين، وهي مؤلفة من سلسلة مقاطع فيديو بعنوان «بيكامينغ بريجيت»، أي «أن تصبح بريجيت»، ومن أشهر منشوراتها غلاف مزيّف لمجلة «تايم» تظهر عليه بريجيت ماكرون على أنها «رجل العام».



دعوى ضد مدونة أمريكية



وكان الرئيس ماكرون قد ادعى هذا الصيف على المدوّنة كانديس أوينز، متهماً أياها بالتشهير بزوجته.



يذكر أن بعض المتهمين نشطاء للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأحياناً تحصل منشوراتهم على عشرات الآلاف من المشاهدات.