فنزويلا تحذر من «هجوم مزيف» لتبرير عدوان أمريكي

اتهمت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز الولايات المتحدة وجمهورية ترينيداد وتوباغو بالضلوع في ما وصفته بأنه «استفزاز عسكري منسق» يهدف إلى إشعال مواجهة مباشرة مع كاراكاس، متهمة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بالوقوف وراء مخطط «هجوم مزيّف» في مياه البحر الكاريبي.

وقالت رودريغيز في بيان رسمي إن بلادها «ترصد عملية استفزازية مشتركة بين ترينيداد والولايات المتحدة عبر وكالة الاستخبارات الأمريكية»، مضيفة أن فنزويلا «ألقت القبض على مجموعة من المرتزقة يحملون معلومات مباشرة من الاستخبارات الأمريكية، وكان هدفهم تنفيذ هجوم زائف لتبرير عدوان عسكري على أراضينا».

وأضافت نائبة الرئيس أن «الهجوم المزيّف» يُخطّط لتنفيذه في المياه المشتركة بين البلدين أو انطلاقاً من الأراضي الفنزويلية أو التريندادية، مشددة على أن الهدف النهائي هو «جرّ المنطقة إلى مواجهة مفتوحة». ولم تقدّم الحكومة الفنزويلية أدلة مادية تدعم هذه الادعاءات حتى الآن.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه وافق على تفويض الـCIA تنفيذ «عمليات سرية» داخل فنزويلا، ما أثار غضب كاراكاس التي ترى في ذلك انتهاكاً لسيادتها.

وفي الوقت نفسه، تجري القوات البحرية الأمريكية وقوات دفاع ترينيداد وتوباغو مناورات عسكرية مشتركة في البحر الكاريبي، بمشاركة المدمّرة الأمريكية USS Gravely التي رست مؤخراً في ميناء بورت أوف سبين عاصمة ترينيداد لتعزيز التعاون الأمني في المنطقة.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد وجّه خلال الأشهر الأخيرة اتهامات متكررة إلى واشنطن بالتخطيط لـ«عمليات زائفة» تستهدف إشعال الفوضى في بلاده، بما في ذلك ما قال إنها «محاولة لتفجير السفارة الأمريكية في كاراكاس» مطلع أكتوبر الجاري.

وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لم تُصدر وزارة الخارجية الأمريكية ولا وكالة الاستخبارات المركزية أي تعليق رسمي على تصريحات الحكومة الفنزويلية.