دعت عائلات الرهائن الإسرائيليين إلى تعليق المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلى حين تسليم حركة حماس جميع الرفات المتبقي لديها.



وقال منتدى عائلات الرهائن في بيان، اليوم (الإثنين)، إن حماس تعرف بالضبط مكان كل واحد من الرهائن القتلى المحتجزين لديها. لقد مر أسبوعان منذ الموعد النهائي المحدد في الاتفاقية لإعادة جميع الأسرى الـ48، ومع ذلك لا يزال 13 منهم في قبضة الحركة الفلسطينية.



ودعت العائلات حكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية والوسطاء إلى عدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاقية حتى تفي حماس بجميع التزاماتها وتعيد كل الأسرى إلى إسرائيل.



وأبرمت إسرائيل وحركة حماس في العاشر من شهر أكتوبر الجاري اتفاقا بوساطة أمريكية وقطرية ومصرية، يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد حرب استمرت نحو عامين.



وبموجب الاتفاق، أفرجت حماس عن 20 رهينة أحياء وسلمت رفات 15 رهينة من بين 28 سبق أن أعلنت إسرائيل مقتلهم. وأكدت الحركة الفلسطينية التزامها بتسليم جثامين 13 رهينة لا تزال في قطاع غزة هم 10 إسرائيليين اختطفوا إبان هجوم الحركة في 7 أكتوبر 2023، وإسرائيلي مفقود منذ عام 2014، وعامل تايلندي وآخر تنزاني.



من جهته، أعلن القيادي في حركة حماس خليل الحية أن الحركة تواجه إشكالات في البحث عن جثامين أسرى الاحتلال، لأن الاحتلال الإسرائيلي غيّر طبيعة أرض غزة، وحتى إن بعض من دفن هذه الجثامين توفي أو لم يعد يعرف أين دفنهم.



وأرسلت مصر خلال اليومين الماضيين، وبموافقة إسرائيل، فرقا مع معدات ثقيلة للمساعدة في عملية استعادة الجثامين.