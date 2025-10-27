عثر الدفاع المدني السوري، اليوم الإثنين، على رفات 5 أشخاص في قرية آبل بريف حمص الجنوبي، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين.



وأعلن بيان للدفاع المدني أن فرقه استجابت لبلاغ يفيد بوجود رفات بشرية في القرية، إذ جمع الفريق المختص الرفات المكونة من 5 أشخاص، بينهم طفل وامرأة وثلاثة رجال، وفقاً للمعطيات الأولية، مع الإشارة إلى أن الجميع مجهولو الهوية.



وأفاد بأن الفرق جمعت أيضاً المتعلقات والأدلة المتوفرة في الموقع، وفق البروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات وانتشالها، تمهيداً لتسليمها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



ولفت البيان إلى أن الرفات عُثر عليها داخل حفرة صرف صحي تقع عند مدخل إحدى المزارع في القرية، وكانت مكشوفة ومنقولة، دون العثور على أي متعلقات شخصية أو أغراض أو ثياب.



ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو المقابر الجماعية أو العبث بها، محذراً من أن أي تدخل غير مختص يلحق ضرراً بالغاً بمسرح الجريمة، ويؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية التي تعتبر أساسية في الكشف عن مصير المفقودين وتحديد هوياتهم، وتعقب المتورطين بجرائم الاختفاء القسري.



وطالب الدفاع المدني الأهالي بإبلاغ مراكزه أو الجهات المسؤولة عند العثور على مثل هذه المواقع.



وأعلنت مديرية الأمن الداخلي في حمص، السبت، العثور على مقبرة جماعية في منطقة المخرم بريف حمص الشرقي، تضم 3 جثث بينها أطفال، وقد تم العثور عليهم بملابسهم كاملة.



وكشف رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في سورية محمد رضا جلخي، عن توثيق أكثر من 63 مقبرة جماعية في البلاد.