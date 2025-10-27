دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء حرب أوكرانيا، بدلاً من اختبار الصواريخ.



ومن على متن طائرته الرئاسية، خلال رحلته إلى اليابان، ضمن جولة آسيوية، قلل ترمب، اليوم (الإثنين)، من شأن التقارير التي تحدثت عن قيام روسيا باختبار صاروخ يعمل بالطاقة النووية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك أيضاً غواصة نووية قرب السواحل الروسية.



عقوبات إضافية قادمة



وأعلن بوتين، أمس الأحد، نجاح اختبار صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية من طراز «بوريفيستنيك»، وقال إن بلاده تسعى إلى نشر هذا السلاح في الخدمة. وبحسب مسؤولين روس، فإن الصاروخ ظلّ محلّقاً لمدة 15 ساعة، وقطع مسافة تقارب 14 ألف كيلومتر.



وفي رده على ذلك، قال ترمب: «إنهم يعرفون أن لدينا غواصة نووية، وهي الأفضل في العالم، ترابط قبالة سواحلهم». وأضاف في تصريحات أوردتها شبكة CNN: «هم لا يلعبون معنا، ونحن أيضاً لا نلعب معهم، نحن نختبر صواريخنا طوال الوقت».



واعتبر أن ما قاله بوتين ليس أمراً مناسباً، ينبغي عليه أن يُنهي الحرب في أوكرانيا، الحرب التي كان يجب أن تستمر أسبوعاً واحداً أصبحت الآن في عامها الرابع، هذا ما يجب أن يفعله بدلاً من اختبار الصواريخ.



وجاء إعلان اختبار الصاروخ الروسي الجديد، بعد إلغاء القمة التي كانت مقررة بين ترمب وبوتين في بودابست، وقرار البيت الأبيض بفرض عقوبات على اثنتين من أكبر شركات النفط الروسية، وهي من أقوى الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب ضد موسكو حتى الآن.



وعندما سُئل ترمب عمّا إذا كانت هناك عقوبات إضافية قادمة، أجاب باقتضاب: «ستعرفون ذلك قريباً».



لقاء كيم جونج أون



وأعرب الرئيس الأمريكي، عن استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مبدياً استعداده لتمديد جولته الآسيوية لعقد ذلك اللقاء «غير المخطط له».



وبشأن رحلته إلى كوريا الجنوبية، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الصيني شي جين بينج، الخميس القادم، قال ترمب إنه «يودّ كثيراً» رؤية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، رغم أنه لا توجد أي خطط محددة لعقد لقاء بين الجانبين حتى الآن.



وأضاف: «لم أتحدث عن الأمر، ولم أقل شيئاً، لكنني سأكون سعيداً بعقد لقاء إذا رغب هو بذلك، كانت علاقتي بكيم ممتازة، وإذا أراد اللقاء، فسأكون في كوريا الجنوبية».



ومن المقرر أن يزور ترمب كوريا الجنوبية في وقت لاحق، هذا الأسبوع، للمشاركة في قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ APEC».



وعندما سُئل عما إذا كان ينوي تمديد جولته الآسيوية لإتاحة فرصة لعقد اللقاء المحتمل مع كيم، أعرب ترمب عن انفتاحه على الفكرة، وأضاف: «لم أفكر في ذلك من قبل، لكن أعتقد أن الجواب سيكون نعم، سأفعل ذلك بكل سرور، إنها محطتنا الأخيرة، لذلك الأمر سيكون سهلاً».



وسأله أحد الصحفيين عما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لكوريا الشمالية كحافز للدخول في محادثات، فأجاب ترمب: «حسناً، لدينا العقوبات، وهذا بحد ذاته أمر كبير كبداية». ثم أضاف قائلاً: «لدي علاقة جيدة معه، وسأكون سعيداً برؤيته».