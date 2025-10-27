اقتحمت عناصر من جماعة الحوثي مقر مفوضية اللاجئين في صنعاء، واعتقلت عدداً من الموظفين الأمميين ساعات عدة قبل أن تفرج عنهم، وصادرت أصولاً تتعلق بقاعدة بيانات المستفيدين من مشاريع المفوضية من النازحين واللاجئين.



ونقل الصحفي اليمني فارس الحميري عن مصادر خاصة، قولها: إن مسلحين حوثيين اقتحموا، أمس الأحد، مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الواقع في شارع الجزائر بصنعاء، واعتقلوا ثلاثة موظفين من المفوضية ساعات عدة، وتم إطلاق سراحهم.



وأفاد بأن الحوثيين عبثوا بمحتويات المقر الأممي وصادروا أصولاً مهمة، بما في ذلك قاعدة بيانات المستفيدين من مشاريع المفوضية من النازحين واللاجئين. وأكد أن عملية الاقتحام تسببت في توقف المراسلات والتواصل الرسمي بين المقر الرئيسي والفروع والفرق الميدانية.



وتجيء هذه العملية بعد يوم من اقتحام مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ومقر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في منطقة حدة جنوب صنعاء ونهب محتوياتهما، بقيادة القياديين الحوثيين محمد الوشلي وصقر الشامي، ضمن سلسلة من الانتهاكات ضد مقرات المنظمات الدولية والمحلية في صنعاء.



وأفصحت مصادر محلية عن استمرار تعقيدات عمل الأمم المتحدة في مناطق الحوثيين، إذ تفرض الجماعة قيوداً على العمل الإنساني منذ عام 2021 عبر اقتحامات واحتجاز موظفين محليين تُفرج عنهم أحياناً مقابل صفقات مالية أو مساعدات أو أسلحة، في محاولة متكررة للابتزاز.



وحسب معلومات أممية، فإن الحوثيين يحتجزون نحو 60 موظفاً محلياً حالياً، مع استهداف ممنهج لمقار الأمم المتحدة، ما دفع المنظمة إلى إعادة تقييم أسلوب عملها، وتعيين نائب المبعوث السابق معين شريم لتعزيز جهود حماية الموظفين ومنع الاحتجاز مستقبلاً.