سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحركة حماس بالعمل في نقاط عدة داخل المنطقة الصفراء وليس في رفح فقط للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن حماس نفذت جولة ميدانية في منطقة الشجاعية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، وذكرت أن المستوى السياسي وافق على السماح للحركة بالعمل في نقطة أخرى في خان يونس.



رفع الأنقاض



وفيما تواصل الفرق المتخصصة عمليات رفع الأنقاض من المدن المدمرة للمساعدة في العثور على جثث المفقودين، أعلنت مصادر مطلعة دخول 12 آلية من المعدات الثقيلة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة ضمن جهود اللجنة المصرية للمشاركة في أعمال إزالة الركام وفتح الطرقات المدمرة في عدد من مناطق القطاع.



ميدانياً، يواصل جيش الاحتلال قصف المناطق الشرقية لقطاع غزة، وأكد شهود عيان وقوع انفجارات عنيفة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، جراء نسف الجيش الإسرائيلي عدداً من المباني السكنية. واستهدفت غارات إسرائيلية عدداً من المنشآت المدنية شرق مدينة خان يونس.



بدورها، كشفت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، أن تل أبيب ستحتفظ بسيطرة أمنية شاملة على غزة، مؤكدة أن القطاع سيكون منزوع السلاح بالطريقة السهلة أو الصعبة، وفق تعبيرها.



الاحتلال يواصل القصف



وأكدت مصادر فلسطينية إصابة عدد من المدنيين، اليوم الإثنين، بعد قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن «طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين أثناء تفقدهم منازلهم في منطقة عبسان الكبيرة في خان يونس، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح وصف بعضها بالخطيرة».



وأشارت إلى إطلاق آليات إسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة بشكل متواصل ومكثف تجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها صوب ساحل بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



فتح ترفض الانقسام



من جانبها، نفت حركة فتح ما نسب إليها من تصريحات أو مواقف تتعلق بالموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة، مؤكدة أن من يتولى هذا المنصب يجب أن يكون وزيراً من حكومة السلطة الفلسطينية باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن إدارة شؤون الشعب الفلسطيني.



وأكد المتحدث باسم فتح عبدالفتاح دولة، أن هذا الموقف نابع من الحرص على وحدة الوطن والمرجعية السياسية المتمثلة في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، مؤكداً رفض أي أطر موازية قد تكرس الانقسام.



وكان مسؤول إسرائيلي، أعلن أن إسرائيل لن تضع «فيتو» على أمجد الشوا لرئاسة لجنة التكنوقراط لحكم غزة، لافتاً إلى أن هذه اللجنة صلاحياتها مدنية فقط.



وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن تثبيت تعيين الشوا رئيساً للجنة إدارة غزة يبقى بانتظار القرار الأمريكي.